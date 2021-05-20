Экс-министру инфраструктуры Криклию СМИ припомнили его провалы на должности

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий накануне заявил, что не собирается уходить из отрасли и планирует продолжать работу в этом секторе. Однако сразу после увольнения СМИ напомнили, к каким скандалам был причастен чиновник и почему потенциальному работодателю стоит осторожнее относиться к такому кандидату.

В частности, издание "Апостроф" отмечает, что причиной отставки Криклия стало системное выстраивание "схем" в ведомстве. Ему приписывали участие в схемах с сертификацией газобалонного оборудования, а также причастность к незаконной регистрации в Украине скандальных автомобилей Volkswagen, отозванных мировым гигантом после известного "дизельгейта". А также схему с газобалонным оборудованием. По этой схеме, как писали СМИ, против министра Криклия даже открыло уголовное производство Государственное бюро расследований.

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Уже в министерстве некоторое время помощником Криклия трудился еще один известный фигурант различных скандалов — Андрей Батищев, бывший глава "Укравтодора", которого некоторые политики называли причастным к откатам с подрядчиков по строительству дорог еще в 2015-2016 годах.

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При этом само назначение Криклия в Министерство инфраструктуры связывали с интересами богатейшего человека Украины Рината Ахметова. Например, как писал "Фокус", Криклий назначил удобного для олигарха директора Мариупольского порта Александра Олейника. Кроме того, в ключе интересов Ахметова вполне можно рассматривать еще одну громкую аферу — ввоз старых списанных вагонов из России вопреки запрету Кабмина, чтобы снизить среднюю ставку аренды по рынку и удешевить перевозки металлургических и горнорудных предприятий. А поскольку структуры Ахметова являются одними из ключевых держателей таких бывших в употреблении вагонов, которые впору давно сдать на металлолом, то от такой операции главный олигарх страны выигрывал дважды.

Владислав Криклий, отмечали СМИ, напрямую был причастен к разрешению "Укрзализныце" ввезти такие вагоны в обход прямого запрета правительства, чем, по словам участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.

Также издание напоминает о сомнительном скандале с публикацией личных данных министра. Сначала расследователи отмечали, что министр "забыл" задекларировать гражданскую жену (и, соответственно, ее доходы и имущество), не исключено, чтобы не показывать дорогое имущество и жилье, объяснить происхождение которого не представляется возможным. Затем женщина опубликовала пост с нелицеприятными высказываниями в отношении Криклия. Потом в соцсетях появились снимки, где человек, похожий на Криклия, развлекается на вечеринке с человеком, похожим на аграрного магната Юрия Косюка.

Перед своей отставкой Криклий заявил, что передаст своему преемнику Александру Кубракову "план-проспект" по работе с отраслью, в котором уже заложены некие "реформы". "Впрочем, экс-министру впору не раскидываться планами и не рассылать резюме в международные корпорации на должность консультанта по Восточной Европе, а начать искать хорошую адвокатскую компанию, ведь не исключено, что последствия его двухлетней деятельности на посту чиновника очень скоро могут обернуться для Криклия уголовными делами", — резюмирует издание.