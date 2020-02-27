Политика 7 минут назад

Экс-нардеп Гаврилюк работает таксистом в Киеве (ФОТО)

"Казак" Гаврилюк заявил, что рад вернуться к обычному темпу жизни и снова жить, как все

Экс-нардеп Гаврилюк работает таксистом в Киеве (ФОТО) Экс-нардеп Гаврилюк работает таксистом в Киеве (ФОТО)
Михаил Гаврилюк. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк на данный момент работает таксистом в Киеве.

Таксирующим экс-политика заметила пользовательница соцсети Facebook Алла Желизняк.

В частности, на своей странице в соцсети она рассказала о том, что ехала в столичном такси, водителем которого был мужчина, чрезвычайно похожий на Гаврилюка.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, последний известен как один из символов Майдана, "казак" и депутат Верховной Рады 8-го созыва.

Пост о таксисте появился в Facebook вечером 26 февраля.

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", — написала киевлянка.

При этом женщина опубликовала фото с онлайн-сервиса такси, а также снимки знаменитого казака Гаврилюка.

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В комментариях Желизняк добавила, что водитель общался на украинском языке и ехал вежливо.

Вскоре экс-нардеп подтвердил свое трудоустройство таксистом в Киеве.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому, — сказал Гаврилюк в комментарии "КП в Украине".

Ранее сообщалось, что другой бывший народный депутат — Геннадий Бобов — не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество. За это Антикорсуд оштрафовал его на 51 тысячу грн.

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