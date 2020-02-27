Не указавший в декларации имущество на несколько миллионов экс-нардеп отделался штрафом

Бывший народный депутат группы "Видродження" Геннадий Бобов не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество.

За это он заплатит штраф в размере 51 тысяча грн, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Указано, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между экс-нардепом Бобовым и прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Известно, что Бобов признал себя виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларациях за 2015-2018 годы и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть пост парламентария.

Как отмечается, политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн грн, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков и частное предприятие с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тысяч грн.

ВАКС признал виновным Бобова в недостоверном декларировании и назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тысяча грн и лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, на 1 год.

Как известно, Геннадий Бобов был нардепом Верховной Рады VII и VIII созывов. Избирался по 196 округу в Черкасской области, был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева. В Верховной Раде VIII созыва был членом депутатской группы "Видродження".

Напомним, декларирование недостоверной информации государственными чиновниками подпадают под статью 366-1 Уголовного кодекса. Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что киевлянин подал налоговую декларацию на полмиллиарда гривен.