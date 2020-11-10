Общество 1 час назад

Высотный эксперимент: эксперты дроном померяли чистоту воздуха и вот, что они узнали

Концентрация СО зависит не только от высоты над дорогой, но и от расстояния от многоуровневой развязки

Фото здесь и далее: "ЛУН Місто" Фото здесь и далее: "ЛУН Місто"
Фото здесь и далее: "ЛУН Місто"

Возле отдельных киевских дорог загрязненность воздуха достигает высоты 25-этажного дома.

К такому выводу пришла команда проекта "ЛУН Місто" и эксперты по дронам из DronUA, измерив качество осеннего воздуха в Киеве.

Кратко и по делу в Telegram

Специалисты провели эксперимент, чтобы узнать, действительно ли на верхних этажах воздух чище? Для этого выбрали Одесскую площадь — там есть двухуровневая транспортная развязка, активный автомобильный трафик, жилые многоэтажки и большая зеленая зона неподалеку.

Замеры делали с помощью одного из крупнейших беспилотников в Украине — DJI Matrice 300. Он стоит 1 млн грн, может летать почти час, подниматься на 7 км вверх и мчаться со скоростью более 80 км/ч.

На дрон установили систему газовых сенсоров Sniffer4D. Устройство сканирует территорию и мгновенно анализирует загрязнение. Измеряли вредные для здоровья газы — оксид углерода CO и диоксид азота NO2.

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Напомним, диоксид азота раздражает дыхательные пути и может провоцировать их заболевания, а оксид углерода снижает уровень кислорода в крови, при этом человек может испытывать головную боль, одышку, шум в ушах, иметь проблемы со сном.

"Результаты удивили: высокие концентрации диоксида азота есть даже на уровне 25 этажа, а скопление оксида углерода преобладает в местах разгона автомобилей — возле светофоров и на развязках", — поделились активисты результатами замеров.

По их словам, эксперимент показал, что концентрация СО зависит не только от высоты над дорогой, но и от расстояния от многоуровневой развязки. Наибольшую концентрацию СО в момент измерения наблюдали на 30-80 метрах, то есть до 25 этажа. Высокая концентрация оксида углерода находится и у светофоров, ведь именно во время разгона автомобили выбрасывают в воздух больше токсичных веществ.

Подобная картина и с диоксидом азота NO₂. Чем ближе к автомобилям и местам, где они разгоняются — светофорам или развязкам — тем выше концентрация вредного газа.

Специалисты отметили, что по данным Центральной геофизической обсерватории в целом по городу в сентябре среднемесячные концентрации оксида углерода не превышали санитарно-гигиенических нормативов. Но у диоксида азота было превышение в три раза.

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