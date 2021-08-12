Экономика 10 минут назад

Эксперт рассказал о общем у "Большой стройки" Зеленского и инфраструктурного плана Байдена

По оценкам Нацбанка, "Большая стройка" добавила 1,5% к ВВП

Эксперт рассказал о общем у "Большой стройки" Зеленского и инфраструктурного плана Байдена Эксперт рассказал о общем у "Большой стройки" Зеленского и инфраструктурного плана Байдена

Американские сенаторы поддержали законопроект, который выделяет более 1 трлн. долларов на развитие инфраструктуры. Инфраструктурный план США, как и программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка", поможет росту экономики и созданию новых рабочих мест.

Такой комментарий на свой странице в Facebook дал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

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"Еще в 2020 году в МВФ советовали мировым правительствам инвестировать в инфраструктуру для преодоления последствий пандемии. Этим путем пошли и в США. Байден инициировал самую масштабную, за последнее десятилетие, инфраструктурную программу. "Большая стройка" по-американски — это триллион долларов. 110 млрд на дороги и мосты, 65 млрд на железную дорогу и электроснабжение а 55 млрд на водоснабжение", — пишет политолог.

Быков отмечает, что американскую инфраструктурную программу поддержали как демократы, так и республиканцы. Но главное, что план Байдена поддерживают люди.

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"Правительство США делает ставку на инфраструктурные проекты и в вопросе рабочих мест. Джо Байден прямо говорит: "Мы находимся на пороге инфраструктурного десятилетия, которое изменит Америку". И нужно признать, что Байден прав — инфраструктурные проекты создают сотни тысяч рабочих мест и помогают экономике оправиться после кризиса", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что всего за год "Большой стройки" в сфере инфраструктуры многое изменилось. Построили 565 объектов, 959 — на стадии строительства и реконструкции. Это школы, детские садики, приемные отделения, стадионы. В прошлом году сделали 4 500 км дорог, в этом — 6 500 км.

Не менее важен экономический эффект. В 2020 году, по оценкам Нацбанка, "Большая стройка" добавила 1,5% к ВВП. Благодаря программе создано 200 тысяч рабочих мест. "А новые рабочие места — это крайне важно, особенно на фоне экономического кризиса, который переживает весь мир", — добавил политолог.

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