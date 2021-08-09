Экономика 30 минут назад

Тимошенко: "Большая стройка" — большой мультипликатор для экономики

В 2020 году построено и отремонтировано около 4 500 км дорог. В 2021 году планируют столько же

Тимошенко: "Большая стройка" — большой мультипликатор для экономики Тимошенко: "Большая стройка" — большой мультипликатор для экономики

В рамках программы "Большая стройка" будет обновлено 25 тысяч км дорог государственного значения. Среди крупнейших дорожных проектов, реализация которых начнется в ближайшее время, — строительство Киевской окружной дороги. Об этом в интервью украинскому Forbes рассказал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что инфраструктурная программа президента Владимира Зеленского не является электоральным проектом.

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"Да, это видимая инициатива президента, но это делается, чтобы наконец обновить инфраструктуру. Появляются новые дороги — увеличиваются поступления в дорожный фонд. Реконструируется взлетная полоса — запускаются авиарейсы из Ужгорода, Черновцов, Николаева и Кривого Рога. Это улучшает экономику, а люди пользуются этими объектами каждый день", — сказал Тимошенко.

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По его словам, "Большая стройка" — это большой мультипликатор для экономики. Поэтому госбанки охотно дают кредиты под такие проекты.

"В прошлом году мы сделали около 4 500 км дорог — это немного. В текущем году мы сделаем столько же — будет около 10 000 км, и это уже заметно. Наша задача за президентский срок Владимира Зеленского сделать все 25 000 км дорог государственного значения", — отметил координатор президентской программы.

На строительство Киевской окружной дороги привлекут иностранные средства.

"Где-то через месяц подпишем соглашение с инвестором и будем ждать ратификации в Верховной Раде. Не могу назвать имя инвестора: мы подписали документы о неразглашении. Это межправительственное соглашение — консорциум нескольких стран. В любом случае, деньги уже есть. Первую часть дороги вокруг Киева — между Варшавской и Львовской трассой в направлении Житомира — начнем строить уже в этом году", — сообщил он.

Ранее Тимошенко рассказал, что флагманский проект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" — мосты в Запорожье — возводят в круглосуточном режиме. Движение по новой автомагистрали с левого на правый берег планируют открыть уже до конца года.

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