Ермак завел в Офис президента человека Левочкина — эксперт

Глава Офиса президента Андрей Ермак завел в ОП человека экс-главы Администрации Януковича Сергея Левочкина, которого планирует сделать своим заместителем. Таким образом, Левочкин сможет вернуть свое влияние на украинскую политику, пишет в своем Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий .

"Ермак завел в Офис президента человека Левочкина — Михаила Подоляка. Вчера стало известно, что Подоляк уже получил свой отдельный кабинет в здании. А еще — что его прочат на место замглавы ОП вместо Кирилла Тимошенко. Несколько подробностей о Михаиле Подоляке. Этот персонаж с очень интересным "шлейфом". Во времена, когда Сергей Левочкин был воистину всесильным замглавы Администрации Януковича, Подоляк являлся "смотрящим" от него за на тот момент главой КГГА Александром Поповым. Это на 100% человек Левочкина, его, как говорится, глаза и уши. А еще — его голос. И теперь этот голос, судя по всему, будет давать советы самому Андрею Ермаку", — считает политолог.

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Он выразил удивление тем фактом, что пытавшийся казаться самостоятельным Ермак решил пойти на сотрудничество с Левочкиным.

"И вот мне просто интересно: почему вдруг Ермак решил пойти на столь плотное сотрудничество с "серым кардиналом" Януковича? Неужели Ермак, всегда пытавшийся показать, что он — сильная и самодостаточная фигура в политической игре, никак не может обойтись без советов Левочкина? Или это изначально была такая игра в долгую авторства Сергея Владимировича, а сейчас мы подходим к ее кульминации? И как после этого отрицать, что история имеет свойство двигаться по спирали", — резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что в здании Офиса президента на одном из кабинетов появилась табличка с подписью "Подоляк М. М." Утверждалось, что этот кабинет подготовлен для близкого к Сергею Левочкину Михаила Подоляка.