ЕС привлечет около 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Страны Евросоюза намерены привлечь около 25 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями эпидемии китайского коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Указано, что соответствующее решение приняли 27 глав государств по итогам трехчасового совещания по видеоконференцсвязи.

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По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, 7,5 млрд евро комиссия выделит из собственных средств, чтобы как можно быстрее помочь странам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса: Италии, Франции и Германии.

При этом президент Еврокомиссии не комментировала напрямую вопрос о закрытии границ между странами для путешественников. По ее словам, министры внутренних дел теперь должны обсуждать этот вопрос каждый день.

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В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз будет действовать очень быстро.

"Сотрудничество — наша цель. Мы должны замедлить распространение вируса, приняв соответствующие меры", — отметил он.

Тем временем глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.

Напомним, болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, к настоящему времени поразила более 113 тысяч человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). К 10 марта в материковом Китае было зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания, более 67 тысяч из которых — в провинции Хубэй, сообщает комиссия по здравоохранению Китая. Всего в ходе болезни, по данным ВОЗ, погибли 4012 человек.