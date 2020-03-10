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В Италии коронавирусом за сутки заразились почти 1800 человек, в Китае — 19

Общее число инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 114 443 человек

В Италии коронавирусом за сутки заразились почти 1800 человек, в Китае — 19 В Италии коронавирусом за сутки заразились почти 1800 человек, в Китае — 19
Коронавирус. Фото: РИА Новости

В Китае вспышка коронавируса SARS-CoV-2 пошла на спад — на материковой части страны за последние сутки зафиксировали лишь 19 новых случаев инфицирования (общее количество — 80 754).

Между тем, в Италии обнаружили 1797 новых случаев заражений за сутки (общее количество — 9172), свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире выросло до 114 443 человек.

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В частности, продолжает расти число инфицированных в Южной Корее — до 7513 (+131 случай) и Иране — до 7161 (+595 случаев).

Также известно о 1412 инфицированных во Франции, 1231 — в Испании и 1224 — в Германии.

С начала вспышки от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели 64 154 человека, а умерли — 4026 пациентов.

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В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом.

Также известно о пяти случаях заражения украинцев в мире: 4 заразились на лайнере Diamond Princess и 1 украинка — в Италии.

Днем ранее сообщалось, что за сутки общее количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Италии увеличилось на 25% и составляет 7 тысяч 375 (за день до этого было зафиксировано 5 тысяч 883 случая). При этом количество летальных исходов выросло на 57% — с 233 до 366.

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