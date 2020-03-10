Всех, кто прибыл в Украину из-за границы, будут проверять медработники — Шмыгаль

По итогам заседания Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 и поручил министрам и руководителям ЦОИВ осуществить ряд мероприятий. Это произошло на заседании правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса Covid-19, передает пресс-служба Кабмина.

Так, руководители соответствующих ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств, необходимых для пополнения госрезерва.

Премьер-министр также поручил предоставить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. В свою очередь, руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

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Также Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль также поручил предусмотреть обзор медработниками и/или работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей", — сообщили в Кабинете министров Украины.



Согласно сообщению правительства, до 11 марта Министерство здравоохранения и Министерство финансов обязаны предоставить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Как ранее сообщалось, большинство случаев инфицирования коронавирусом — 80 735 — зафиксировано на материковом Китае, второе место по заболеваемости занимает Южная Корея (7 тысяч 382 случаев инфицирования). На третьем месте — Италия.

В Украине пока подтвержден один случай заболевания коронавирусом — в городе Черновцы. Тем временем, по состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 — от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.