Экономика 50 минут назад

Власти Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Балансы предприятий страны резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение

Власти Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране Власти Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Мартин Хельме. Фото: ERR

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, и вопрос теперь заключается в том, в какой мере удастся свести к минимуму его последствия.

Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельма, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение", — заявил он.

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При этом министр уточнил, что предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать.

 По словам главы эстонского Минфина, вопрос теперь заключается в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране и вытянуть из него какую-то пользу.

"Однако планирование заранее практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации", — констатировал он.

По словам Хельма, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов.

"Если мы начнем урезать государственные расходы, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", — считает министр.

По его оценкам, падение цен на нефть будет временным, и цены вернутся к уровню $60-65 за баррель максимум в течение 6 месяцев. Пока же в условиях резко подешевевшей нефти правительство намерено поддержать сланцевый сектор экономики.

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Напомним, Саудовская Аравия и Россия объявили о планах нарастить объемы добычи и экспорта нефти при том, что спрос на нее падает. 9 марта 2020 года это спровоцировало самое большое за последние 29 лет однодневное падение цен на нефть — на 30%.

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