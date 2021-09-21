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В мире 50 минут назад

ЕСПЧ назвал Россию виновной в смерти Литвиненко

Россия должна выплатить вдове экс-сотрудника КГБ СССР и ФСБ Российской Федерации Александра Литвиненко Марине Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации

Александр Литвиненко. Getty Images Александр Литвиненко. Getty Images
Александр Литвиненко. Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Российскую Федерацию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании.

Как информирует Интерфакс, Россия должна выплатить вдове экс-сотрудника КГБ СССР и ФСБ Российской Федерации Александра Литвиненко Марине Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации.

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"Суд учел отказ властей РФ передать документы, касающегося российского внутреннего расследования, и неспособность опровергнуть версию о причастности государства к делу. Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании. Суд постановил, что российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве", — сообщается в пресс-релизе суда.

В постановлении ЕСПЧ также говорится, что Россия должна была выплатить заявителю 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и ущерба и 22,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек.

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Напомним, бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием 1 ноября 2006 года и умер в больнице спустя три недели.

В докладе, представленном судьей Высокого суда Лондона Робертом Оуэном по результатам публичного дознания, говорилось, что убийство Литвиненко было предположительно одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2000 году Александр Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании.

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