"Есть развитие": замглавы ОП Тимошенко отметил работу Терехова во главе Харькова

И город Харьков под руководством Игоря Терехова, и область, в данный момент активно развиваются, заявил заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Тимошенко также прокомментировал ситуацию с кредитами, которое руководство Харькова берет в том числе и на развитие инфраструктуры.

"Есть кредитные обязательства, да, но, судя по той информации, которую мы получаем от местной власти сейчас, это не опасная ситуация. Да, действительно, берут кредиты, но их берут все, в том числе облсоветы — им недавно дали возможность кредитоваться, например, по местным дорогам", — сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он также высказался относительно будущих выборов мэра Харькова.

"Заинтересованность Офиса президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации. А также, конечно, развивал город. Но в городе, судя по нашим туда поездкам, делается много разных вещей — и инфраструктурных, и не только. У нас там глава обладминистрации мощный, в области есть развитие", — рассказал Тимошенко.

По мнению заместителя главы ОП, мэр такого города, как Харьков, должен быть больше "хозяйственником", чем политиком.

"Мэры — это не про политику. Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть у себя в городах, их и переизбирают", — отметил он.

Напомним, выборы мэра Харькова запланированы на 31 октября.

Согласно результатам последнего соцопроса КМИС, фаворитом выборов является исполняющий обязанности городского главы Игорь Терехов — за него проголосовали бы 36,5% из тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте — Михаил Добкин, которого поддерживают 21,5% из тех, кто определился. Терехов также возглавил местный рейтинг доверия — ему доверяют 47% опрошенных.