Евро и доллар снова дорожают

Похоже, валютный рынок сегодня, 9 июля, отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное 8 июля на встрече с бизнесменами в Черновицкой области, о неправильном курсе гривни в стране по отношению к доллару, ростом стоимости доллара и евро.

Исходя из слов президента, если в государственном бюджете курс заложен на уровне 30 грн/доллар, то и реальный курс должен быть 30 грн/доллар. "Мы поддерживаем независимость НБУ, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас", — отметил Зеленский.

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По сравнению со средой, 8 июля, НБУ ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на четверг, 9 июля, на 2 копейки — с 26,9309 грн/$ до 26,9514 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 9 июля:

✅ 1 доллар США — 26,9514 грн;

✅ 1 евро — 30,4295 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,6321 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,8321 грн.

На межбанковском валютном рынке 9 июля доллар по сравнению со средой в покупке подешевел на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки. В среду, 8 июля, межбанк закрылся в диапазоне 26,93/26,95 грн/доллар, а уже в четверг, 9 июля, открылся в диапазоне 26,90/26,93 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 4 копейки, в продаже — на 5 копеек. 9 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,54/30,57 грн за евро. 8 июля закрылись на уровне — 30,50/30,52 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 26,80-27,15 грн/доллар, по евро — 30,33-30,85 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 26,93 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,97 грн/доллар. В среду доллар покупали дешевле на 3 копейки, продавали дешевле на 2 копейки. Курс был 26,90/26,95.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,27/30,35 грн/евро. В среду евро покупали дешевле на 9 копеек, продавали дешевле на 10 копеек. Курс был 30,18/30,25 грн/евро.