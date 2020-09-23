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Валюта 1 час назад

Евро снова ниже 33 грн: эксперты оценивают шансы на доллар ниже 28 грн

Снижение курса иностранных валют проходит на негативном новостном фоне

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

К отметке 28,20 грн/доллар курс доллара вернули активные валютные интервенции Нацбанка. В первый банковский день этой недели регулятор продал на межбанке около 40 млн долларов, во второй — для сдерживания курса гривни выпустил на рынок более 50 млн долларов.

"Значительный спрос на межбанке формировался со стороны нерезидентов, которые активно закрывают свои инвестиционные позиции и выводят дивиденды. Новостной фон остается негативным, и это заставляет инвесторов уходить из страны, тем более что впереди местные выборы, которые могут удивить поддержкой монокоалиции на местах", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Кроме этого, по словам аналитика, рынок продолжает переваривать бюджет на следующий год и следить за текущим исполнением бюджета.

"Ну, и, конечно, итоги размещения ОВГЗ во вторник. Вчера было привлечено минимальных 0,33 млрд гривен. Рынок настойчиво требует более высокой доходности, Минфин же устойчиво сопротивляется этому, что и отражается в падении объемов привлеченных средств", — говорит Шевчишин.

Отметим, 22 сентября Министерство финансов выставляло на аукцион гривневые ОВГЗ сроком обращения 84, 371 и 875 дней.  

"В то же время стоит отметить оптимистичные заявления украинского офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest о том, что он планирует до конца 2022 года привлечь не менее 2,2 млрд долларов в экономику страны благодаря новым инвестиционным проектам", — говорит Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время, под влиянием НБУ и ситуативным снижением спроса, гривня может подняться до отметки 28,1 гривен за доллар, но уровень 28 гривен за доллар вряд ли преодолеет.

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Тем временем в среду, 23 сентября, по сравнению со вторником, 22 сентября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — снизился с 28,2022 грн/доллар до 28,2059 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 23 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,2059 грн;

✅ 1 евро — 33,1151 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8042 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0965 грн.

На межбанковском валютном рынке в среду, 23 сентября, курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению со вторником, в покупке подешевел на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки. Во вторник межбанк закрылся курсом 28,19/28,22 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне — 28,16/28,18 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 14 копеек. 23 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,92/32,95 грн за евро. 22 сентября межбанк закрылся курсом 33,06/33,09 грн за евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,18 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,22 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 28,22 грн/доллар, продавали по курсу 28,27 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подешевел на 4 копейки, в продаже на 5 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,90/33,05 грн/евро. Во вторник утром евро покупали дороже на 15 копеек, продавали дороже на 13 копеек. Курс был 33,05/33,18 грн/евро.

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