Политика 20 минут назад

Еврокомиссия хочет увеличить торговлю Украины с ЕС

Общая сумма торговых соглашений в 2019 году составила 677 млрд евро

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Европейская комиссия одобрила увеличение торговли между Европейским Союзом и странами паневропейского и средиземноморского региона, в том числе, с Украиной.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщил представитель пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Фэрри, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в паневропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро", — заявил Фэрри.

Пресс-секретарь Еврокомиссии уточнил, что эти предложения касаются "правил происхождения с тем, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса".

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"Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово", — перечислил представитель ЕК.

Напомним, ранее глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 млрд евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания — 180 млн евро; Босния и Герцеговина — 250 млн евро; Грузия — 150 млн евро; Иордания — 200 млн евро; Косово — 100 млн евро; Молдова — 100 млн евро; Черногория — 600 млн евро; Республика Северная Македония — 160 млн евро; Тунис — 600 млн евро; Украина — 1,2 млрд евро.

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