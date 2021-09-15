Политика и экономика 1 час назад

Европейский инвестор "Октагон-Аутдор" обратился к СНБО для защиты от рейдерства СБУ

В "Октагон-Аутдор" считают, что некоторые политики незаконно используют СБУ для захвата компании с европейским капиталом

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Европейский инвестор компании "Октагон-Аутдор" 14 сентября обратился к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову.

Инвестор проинформировал о рейдерской атаке СБУ и возможном использовании полномочий СНБО нечистыми на руку лицами для захвата собственности компании, которая является одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Украине и владеет 4600 рекламными плоскостями.

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Об этом сообщается на Facebook-странице "Октагон-Аутдор".

Компания напомнила, что 6 сентября публично опровергла обвинения СБУ в якобы терроризме и работе на оккупированных территориях.

"Октагон-Аутдор" заявлял, что потерял все рекламные плоскости на оккупированных территориях еще в 2014 году, а СБУ подбросила на сервер компании набор фото из интернета и СМИ. Причем все было сделано непрофессионально — фото были в бытовом формате и без специальных символов, которые использует компания", — говорится в сообщении.

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Европейский инвестор и владелец "Октагон-Аутдор", гражданин Чешской Республики Йозеф Ондерка (Jozef Onderka) опроверг утверждение СБУ о якобы контроле его собственности россиянами. Он отметил, что никогда не был россиянином, а "Октагон-Аутдор" является украинской компанией с европейским капиталом.

По словам инвестора, компания всегда занимала проукраинскую позицию, поддерживает детей погибших "киборгов" и за свой счет провела почти 50 патриотических кампаний на своих плоскостях.

"Октагон-Аутдор" считает, что некоторые политики используют СБУ и могут незаконно использовать и полномочия СНБО для захвата компании с европейским капиталом. Поэтому компания просит секретаря СНБО Алексея Данилова не допустить беззакония и нарушения прав инвесторов.

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