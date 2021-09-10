Всеукраинская рекламная коалиция призвала прекратить давление на "Октагон-Аутдор"

Всеукраинская рекламная коалиция выразила обеспокоенность по поводу ситуации вокруг компании "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Украине, и призвала правоохранителей прекратить давление на бизнес.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

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"Профессиональную среду всколыхнула новость об обвинениях в терроризме давнего члена нашего объединения — ООО" Октагон-Аутдор ". Эта компания с иностранными инвестициями является активным участником не только рынка профессиональных услуг по размещению рекламы, но и частью общественных процессов", — говорится в обращении коалиции.

В организации отмечают, что хорошо знакомы с деятельностью "Октагон-Аутдор" и знают ее как участника и инициатора многих социально-моделирующих проектов, в том числе ряда коммуникационных кампаний, направленных на повышение духа патриотизма.

"Сегодня мы видим попытку подорвать в обществе авторитет наших коллег, которые являются инвесторами в области рекламы и коммуникаций, партнерами ведущих медиа, digital, маркетинговых и PR-агентств, исследовательских компаний, общественных ассоциаций, рекламодателей. Жаль, что добропорядочную компанию пытаются дискредитировать через вымышленные политические поводы, связанные с рекламными плоскостями, контроль над которыми ООО "Октагон-Аутдор" потеряла еще в 2014 году из-за оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей", — добавляют в коалиции.

Всеукраинская рекламная коалиция также призвала президента лично вмешаться и разобраться в этой ситуации и прекратить давление со стороны СБУ в отношении компании "Октагон-Аутдор".

"Уверены, что Владимир Зеленский давно и лично знает многих игроков рекламного рынка Украины, членов ВРК, и ценит высокие профессиональные стандарты нашей работы. Мы ставим в известность органы власти, что будем отстаивать интересы коллег, подвергшихся рейдерству, независимо от конечного заказчика. Мы солидарны в отстаивании нашего права на профессию и деловую репутацию. Поэтому хотим заявить, что любое давление нас не сломает", — резюмировали в организации.

Ранее, 2 сентября, СБУ открыла против "Октагон-Аутдор" дело по обвинению в якобы терроризме. Компания все обвинения опровергла, подчеркнув, что контролируется западными инвесторами.

Также в компании обвинили силовиков в помощи действующему депутату Верховной Рады, который хочет взять под свой контроль работу "Октагон-Аутдор".

Как сообщалось, по словам директора экспертного центра "Диалог" Андрея Миселюка, к попытке рейдерского захвата "Октагон-Аутдор" может быть причастен народный депутат от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Вадим Столар.

Напомним, что ранее Ассоциация операторов наружной рекламы требовала расследования ситуации с "Октагон-Аутдор".