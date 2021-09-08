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10 минут назад

"Не хватает бордов для выборов? Отожми" — политтехнолог о скандале вокруг СБУ и "Октагона"

Ранее компания "Октагон-Аутдор" уже заявляла о причастности СБУ к атакам против нее

"Не хватает бордов для выборов? Отожми" — политтехнолог о скандале вокруг СБУ и "Октагона" "Не хватает бордов для выборов? Отожми" — политтехнолог о скандале вокруг СБУ и "Октагона"

СБУ помогает депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару захватить компанию "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших владельцев плоскостей для наружной рекламы.

Это предполагает в своей Фейсбук-странице политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.

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"Судя по всему, депутаты таки чувствуют приближение выборов. Потому началась активная борьба за носители информации ", — отметил эксперт. В качестве примера он приводит громкий скандал, где представитель ОПЗЖ уже "отжимает" бизнес одного из крупнейших владельцев рекламных площадей — компании "Октагон-Аутдор". "Рейдерство — это уже привычно. Даже если инвестор — гражданин ЕС: им обещали "инвестнянь", а не неприкосновенность инвестиций", — пишет политтехнолог.

"Хуже, что к этому имеет отношение СБУ, потому что поводом для" отжима "является то, что компания" имеет отношение к так называемым "Л/ДНР", ведь на оккупированных территориях остались недемонтованимы ее борды. Даже на днях открыли дело по статье "терроризм". А саму СБУ подозревают в провокации", — указал Голобуцкий.

Он обратил внимание, что "Октагон-Аутдор" в своем заявлении намекнула о заинтересованности депутата ВР в восторге компании, владеющей тысячами бордов. И этим депутатом, очевидно / вероятно, является депутат от ОПЗЖ Вадим Столар. "Ведь накануне официального обнародования пресс-службой СБУ конфиденциальная информация об обыске была" слита "на сайт Новини.лайв, который официально принадлежит к медиа-холдинга Столара. А Столар раз ранее заявлял, что формирует собственный медиахолдинг, в который частично вошли телевизионные медиаплощадки его соратников из ОПЗЖ в Верховной Раде", — указал директор Агентства моделирования ситуаций.

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"Столар — очень неоднозначная фигура, мягко говоря. Тем более удивительно, что СБУ помогает ему захватить компанию-владельца бордов", — пишет Алексей Голобуцкий. "Журналисты-расследователи много писали о Вадиме Столара, получивший имидж человека, который, несмотря на свою токсичность, умеет договариваться. И сейчас это выглядит как договоренность о рейдерстве руками СБУ за право обладания ресурсами на медиарынке, где Столар формирует собственный холдинг. Такой холдинг, и особенно тысячи бордов, очень повысят влияние их владельца на выборах", — отметил политтехнолог.

"Здесь прекрасно все: и то, что в рейдерстве в пользу представителя пророссийской партии задействованы украинские спецслужбы, и наезд на европейского инвестора, и цинизм манипуляций на войне, и политтехнологическое ноу-хау" Не хватает бордов для кампании? — Отожми", — иронизирует Алексей Голобуцкий.

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