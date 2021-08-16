Политика 30 минут назад

Зеленский пытается отобрать полномочия у Кличко через Ермака и Столара — Романенко

Снова поднимается вопрос о разделении должностей городского головы и председателя Киевгорадминистрации

Политический эксперт Юрий Романенко Политический эксперт Юрий Романенко
Политический эксперт Юрий Романенко

Глава Офиса президента Андрей Ермак и народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар объединили свои усилия, чтобы ослабить поддержку Кличко. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский, который считает Кличко своим основным конкурентом на выборах. Такое мнение высказал на сайте "Хвыля" его шеф-редактор, политический эксперт Юрий Романенко.

В частности, после того, как мэры городов — члены Ассоциации городов Украины стали создавать коалицию с "УДАРом", Зеленский начал выстраивать альтернативную платформу для региональных элит, пишет Романенко. Ее назвали "Конгресс региональных советов", возглавил эту структуру глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Кроме того, по информации Юрия Романенко, Банковая пытается ослабить позиции Кличко в Киевсовете.

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"Ермак уже назначил одиозного застройщика и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара главным по работе с депутатами Киевсовета. Первая задача четкая — после снятия Кличко всеми ресурсами не дать провести решение через Киевсовет об исполкомах и усилении муниципальных полномочий", — написал шеф-редактор "Хвыли" в своей статье.

Романенко считает, что Зеленский захочет снять Кличко с должности главы КГГА еще до приезда канцлера ФРГ Ангелы Меркель. А СНБО по указанию президента потребует от Верховной Рады срочно принять новый закон о столице, поскольку действующее законодательство запрещает разделение должностей городского головы и главы КГГА.

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