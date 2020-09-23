Фонд гарантирования выставляет на торги активы двух обанкротившихся банков

9 октября Фонд гарантирования назначил торги по продаже пула активов АО "Дельта Банк" и АО "Финансы и кредит".
Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц, часть из которых находятся в залоге Национального банка Украины (НБУ).
Общая сумма задолженности по кредитным договорам составляет 9,55 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам — почти 5 лет.
По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства. По 8 кредитам возбуждены уголовные дела, четверо из которых — в разработке Государственной исполнительной службы.
Торги состоятся на площадке DebtX по голландской моделью аукциона. Начальная цена лота — 332,25 млн грн.
Как отмечают в ФГВФЛ, пул в таком составе уже не раз было выставлен на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.
Основными объектами залога по кредитам в составе пула есть несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 млн квадратных метров, расположенных в Полтавской области. Среди них — автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.
Речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть, долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия, или имущества в залоге по этим кредитам. Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.
Напомним, 27 сентября 2019 года заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".
Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.
Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго.
Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации. Также в НБУ заявляли, что банк "Финансы и кредит" должен регулятору 6 млрд грн, и часть суммы покрывала персональная гарантия Жеваго. Жеваго, в свою очередь, обвинил в ликвидации банка экс-главу правления банка Владимира Хлывнюка, мол, тот выдавал мошеннические кредиты.
Как известно, банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году. Согласно данным Нацбанка, по размеру активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место среди 127 действовавших в стране банков.
Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.
Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации.