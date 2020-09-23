Фонд гарантирования выставляет на торги активы двух обанкротившихся банков

9 октября Фонд гарантирования назначил торги по продаже пула активов АО "Дельта Банк" и АО "Финансы и кредит".

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц, часть из которых находятся в залоге Национального банка Украины (НБУ).

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Общая сумма задолженности по кредитным договорам составляет 9,55 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам — почти 5 лет.

По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства. По 8 кредитам возбуждены уголовные дела, четверо из которых — в разработке Государственной исполнительной службы.

Торги состоятся на площадке DebtX по голландской моделью аукциона. Начальная цена лота — 332,25 млн грн.

Как отмечают в ФГВФЛ, пул в таком составе уже не раз было выставлен на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.

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Основными объектами залога по кредитам в составе пула есть несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 млн квадратных метров, расположенных в Полтавской области. Среди них — автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

Речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть, долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия, или имущества в залоге по этим кредитам. Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.

Напомним, 27 сентября 2019 года заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".