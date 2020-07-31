Forbes представил ТОП-100 самых дорогих брендов мира 2020 года

Журнал Forbes представил новый рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Как список изменился за год и как его в следующем году изменит пандемия?

По информации издания, в рейтинге 100 самых дорогих брендов по версии Forbes 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Первая десятка:

Apple — $241,2 млрд (+17%);

Google — $207,5 млрд (+24%);

Microsoft — $162,9 млрд (+30%);

Amazon — $135,4 млрд (+40%);

Facebook — $70,3 млрд (-21%);

Читайте также: Forbes назвал самые перспективные стартапы в мире

Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);

Disney — $61,3 млрд (+18%);

Samsung — $50,4 млрд (-5%);

Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);

McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

Полностью список 100 самых дорогих брендов смотрите здесь

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн.

Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5).

Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).

Позиции нескольких брендов в ежегодном рейтинге, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заметно изменились. Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Изменилось также положение некоторых производителей товаров роскоши: Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier — с 64-го на 56-е.

Существенно поднялся в рейтинге Walmart: ценность бренда ретейлера выросла на 12% и достигла $29,5 млрд, в результате чего компания перешла с 26-го на 19-е место.

В списке этого года есть несколько новичков: в топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg"s, наоборот, покинули рейтинг.

Некоторые бренды, особенно автомобильные, за год заметно просели. Mercedes-Benz опустился с 17-го места на 23-е, а BMW — с 21-го на 27-е, а Nissan, который годом ранее занимал 81-е место, окончательно покинул рейтинг. В число тех, чьи позиции ухудшились, вошли также банк Wells Fargo (с 42-го места на 69-е) и KFC (с 86-го места на 96-е). Самые заметные убытки понесли легендарные IT-компании вроде GE, HP и IBM, бренды которых подешевели на 14%, 12% и 10%, соответственно.

Более старые бренды, сталкивающиеся с молодыми конкурентами, тоже столкнулись с падением стоимости и изменением позиций в рейтинге.

Например, Gillette испытывает все большее давление со стороны стартапов, продающих бритвенные принадлежности онлайн: вроде Harry"s (в прошлом году его приобрела за $1,4 млрд Edgewell Personal Care, материнская компания Schick) и Dollar Shave Club, который Unilever купила в 2016 году за $1 млрд.

Напомним, в июне 2019 года журнал Forbes составил список самых дорогих брендов мира, и первую позицию в рейтинге занял Apple, стоимость которого составила $205,5 млн.

Вторым в списке, по версии Forbes, идет Google ($167,7 млн — на 27% больше показателей 2018 года). На третьем месте – Microsoft ($125,3 млн — рост 20%). Замыкают топ-5 Amazon ($97 млн) и Facebook ($88,9 млн).

В то же время, компания Amazon, стоимость которой за год выросла на 52% и достигла $315,5 млрд, возглавила топ-100 самых дорогих брендов в мире. Данные опубликованы в ежегодном ренкинге BrandZ's 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands