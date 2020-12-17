ФРГ выделит 2 млн евро для работы Красного Креста на Донбассе

Германия планирует выделить 2 млн евро на работу Международного комитета Красного Креста (МККК) на востоке Украины.

Как говорится в сообщении Посольства Германии в Украине, с помощью выделения этих денег Федеральное правительство в очередной раз значительно увеличивает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий МККК в Украине.

Среди проектов, которые будут финансироваться в рамках программы Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 годах — обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение медицинского обслуживания, поддержка и оснащение больниц, забота о заключенных, поиск пропавших и воссоединение семей, информационные кампании об опасности мин и остатков боеприпасов.

В посольстве считают, что эти деньги принесут пользу людям, пострадавшим от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и принимающих их общинам.

Читайте также: Красный Крест отправил в ОРДЛО почти 8 тонн гуманитарной помощи

Напомним, в апреле Европейская комиссия объявила о выделении 13 млн евро для оказания гуманитарной помощи населению Украины, которое больше всего страдает от конфликта на Востоке.

Ранее сообщалось, что Совет министров Австрии предоставит 1 млн евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. 500 тысяч евро Австрия предоставит Международному комитету Красного Креста.

Еще столько же будет предоставлено австрийским неправительственным организациям, которые занимаются представлением гуманитарной помощи.

Деньги планируют потратить на гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой областей и разминирование оккупированных территорий.