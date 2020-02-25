Общество 30 минут назад

Fuck you Gretta: полиция обыскивает квартиры совладельцев Кибер Альянса

В организации связывают подобные действия с давлением на своих активистов

Fuck you Gretta: полиция обыскивает квартиры совладельцев Кибер Альянса Fuck you Gretta: полиция обыскивает квартиры совладельцев Кибер Альянса
Фото: Украинская правда

Полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс".

Об этом в Facebook сообщает Ukrainian Cyber ​​Alliance.

"Утром 25-го февраля у общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс" Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводятся обыски по месту их регистрации. В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов", — говорится в сообщении.

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В комментариях к этому сообщению было обнародовано постановление суда, в котором говорится, что разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий 4-в дан в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото девушки с надписью "Fuck you Gretta".

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Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберґ (3 января 2003 года) — шведская активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата.

Напомним, в Давосе министр финансов США Стивен Мнучин негативно отреагировал на призыв экоактивистки Греты Тунберг отказаться от ископаемого топлива. Он сказал, что Грете Тунберг стоит для начала выучить экономику, прежде чем давать советы по борьбе с изменением климата.

В ноябре 2019 года в США вышла книга "No One Is Too Small to Make a Difference" — сборник выступлений Греты Тунберг за полгода, с сентября 2018 по апрель 2019 года.

А в марте 2019 года Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее вклад в борьбу с глобальным потеплением.

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