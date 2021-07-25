Гарантию на товар в Украине теперь можно получить через интернет — вступил в силу закон

В Украине 25 июля вступил в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде".

Соответствующий документ накануне был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

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Согласно закону, предприятие сможет предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары, в частности, к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару, в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.

При этом в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

В то же время по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара.

Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Как ожидается, соответствующие обновления в законодательстве помогут украинским потребителям избежать хранения эксплуатационных документов в бумажном виде или вероятности их потерять.

Кроме того, недобросовестные субъекты хозяйствования не смогут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде.

Известно, что президент Владимир Зеленский 22 июля подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде".

Напомним, Верховная Рада приняла этот документ 1 июля 2021 года.

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