Гетманцев стал "троянским конем" Порошенко в "Слуге народа" — эксперт

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики продвигает разрушительные и неэффективные для наполнения бюджета идеи, играя при этом на руку основному политическом оппоненту нынешнего президента Валадимира Зеленского — Петру Порошенко.

Об этом экономический эксперт Михаил Кухар пишет на своей странице в Facebook.

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"Создается впечатление, что Петр Алексеевич с самого начала был автором этого проекта по разрушению рейтинга "Слуги Народа" изнутри, под названием "гетманцев". Масштабы ненависти, направленной на президента со стороны 3 миллионов избирателей-спдшников — очевидны. Автор всего этого безобразия — Гетманцев, а разрушается имидж и рейтинг Президента", — считает экономист.

По его мнению, поддержка Гетманцева, высказанная Петром Порошенко поставила Владимира Зеленского в крайне невыгодное положение. Он не мог согласиться со своим оппонентом, на жесткой критике которого пришел к власти. Но, как результат, страдает имидж пропрезидентской партии "Слуга народа" и самого Зеленского.

"Понятно, Зеленский скорее съест свою шляпу, чем сделает то, чего от него требует Порошенко! Так что "блицкриг улицы" по отставке Гетманцева не удался. За что мы все можем от чистого сердца поблагодарить Петра Алексеевича Порошенко", — отмечает Михаил Кухар.

Эксперт добавляет, что идеи масштабной фискализации, продвигаемые Гетманцевым, бесполезны и неэффективны с точки зрения доходов бюджета, что показал 2020 год. И выгоду от них получает только оппозиция, для которой ухудшение рейтингов Зеленского и "Слуги народа" становится шансом для возращения во власть.

В экспертном сообществе Кухар не единственный, кто не согласен с политикой главы финансового комитета.

"ФОПов нужно только поддержать. В отличие от вредительской политики Гетманцева, они кормят миллионы людей", — пишет у себя в Facebook политолог Юрий Романенко. По его мнению, Гетманцев плодит "безумные экономические законы".

Напомним, последние недели под зданием Верховной Рады проходят митинги протеста представителей мелкого бизнеса против масштабного внедрения кассовых аппаратов.

Представители малого и микробизнеса утверждают, что для большого их круга обслуживание регистраторов расчетных операций ляжет тяжелым бременем и рискует похоронить их начинания, особенно в эпоху постоянных карантинных ограничений. Кроме необходимости нанимать бухгалтеров для ведения налогового учета предприниматели опасаются штрафных санкций, которые неминуемо будут начислены за нарушения ведения кассового учета.

Многолетняя практика работы налоговых служб показала, что отбиться даже от несправедливо наложенных штрафов тяжело и накладно, а сама налоговая благодаря штрафам обеспечивает планы по наполнению бюджета, когда не может взыскать налоги.

Своими действиями и инициативами Даниил Гетманцев уже дважды обманул физлиц-предпринимателей: вынес на голосование в сессионный зал Рады законопроекты, которые ничего не решают.

17 ноября в парламенте ожидалось принятие отсрочки масштабного внедрения кассовых аппаратов, но депутаты провалили принятие этой инициативы. Это вызвало бурную реакцию со стороны митингующих, и они даже предприняли попытку прорваться в парламент.