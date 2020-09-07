Глава СБУ Баканов может сменить Венедиктову на должности генпрокурора — СМИ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генеральным прокурором.
В свою очередь нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции, сообщает со ссылкой на собственные источники "РБК-Украина".
Кроме того, еще один источник в монобольшинстве отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа", в частности, из-за эксцентричного поведения министра.
"Ротация Баканов-Венедиктова — это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", — сказал один из источников агентства.
В то же время, по информации издания, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри "Слуги народа".
Ранее в Верховной Раде объяснили, будет ли уволен глава СБУ Иван Баканов при принятии закона о СБУ.
Известно, что парламент рассмотрит новый законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в сентябре.
Как сообщалось, у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в кабинете обнаружили 3 прослушивающих устройства.