Глава СБУ Баканов может сменить Венедиктову на должности генпрокурора — СМИ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генеральным прокурором.

В свою очередь нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции, сообщает со ссылкой на собственные источники "РБК-Украина".

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Кроме того, еще один источник в монобольшинстве отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа", в частности, из-за эксцентричного поведения министра.

"Ротация Баканов-Венедиктова — это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", — сказал один из источников агентства.

В то же время, по информации издания, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри "Слуги народа".

Ранее в Верховной Раде объяснили, будет ли уволен глава СБУ Иван Баканов при принятии закона о СБУ.

Известно, что парламент рассмотрит новый законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в сентябре.

Как сообщалось, у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в кабинете обнаружили 3 прослушивающих устройства.