Главный санврач Ляшко назвал условия, при которых он будет баллотироваться в мэры Киева

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не исключает возможности принять участие в праймериз "Слуги народа" и конкурировать с другими кандидатами на пост мэра Киева. Однако, сделать это он готов только при поддержке президента Владимира Зеленского и других членов украинского политикума.

Об этом он рассказал в интервью "BBC Україна".

"Я рассматриваю такую возможность. Для того, чтобы принять решение пойти на праймериз, должен быть ряд факторов. Я не буду участвовать в выборах, если я не уверен на 100% в победе в конечном итоге", — сказал он.

По словам Ляшко, такие факторы — это доверие президента, партии, депутатов-мажоритарщиков и всех, кто формирует пул партийной линии.

"Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%", — сказал он.

Кроме того, Ляшко отметил, что баллотироваться без партии не станет. Но если участвовать в выборах все же будет, то готов покинуть пост главного санврача.

Напомним, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, но уже сейчас политические игроки предпринимают первые шаги в этом процессе — проводят социологические замеры, нарабатывают стратегию кампании. Отдельные потенциальные кандидаты уже даже развернули работу с избирателями, направленную на свою узнаваемость.

Однако, пока вопросов к процессу остается множество, начиная от изменений в Избирательный кодекс, которые сейчас нарабатывает Верховная Рада и заканчивая тем, состоятся ли вообще местные выборы в намеченный срок. Delo.ua рассказывало, на каком этапе избирательной кампании находится сейчас страна и чего можно ожидать от местных выборов-2020.