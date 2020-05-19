Главой Торгово-промышленной палаты Украины переизбрали Чижикова

Съезд Торгово-промышленной палаты Украины, который прошел во вторник, 19 мая, в режиме видеоконференции, переизбрал Геннадия Чижикова на пост президента организации на следующие 5 лет.

Такое решение было принято единогласно 91 членом новоизбранного Совета Торгово-промышленной палаты Украины, в которую вошли руководители предприятий, актив региональных ТПП из всех регионов, сообщает пресс-служба организации.

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"Торгово-промышленная палата Украины имеет наибольшее региональное и международное присутствие среди организаций, которые представляют интересы украинского бизнеса. ТПП имеет большой потенциал для развития. Несколько поколений предприятий стали успешным, а их бизнес — процветающим, благодаря вкладу системы торгово-промышленных палат", — сказал президент ТПП Украины Чижиков.

Указано, что делегаты ТПП также утвердили миссию организации:

- создание условий для развития бизнеса;

- открытие новых рынков для украинского экспорта;

- содействие интеграции украинского бизнеса в мировую экономику.

Как известно, Торгово-промышленная палата Украины объединяет более 8000 украинских предприятий, которые обеспечивают поступление 70% экспортной выручки Украины. Система ТПП объединяет 25 региональных палат, имеет представительства в 55 странах на 5 континентах.

"Ваша работа заслуживает большого уважения, ведь поддержка национальных товаропроизводителей, продвижение украинских товаров и услуг на внешние рынки, участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях достойно представляет нашу страну в мире. Уверен, что сотрудничество между государственными органами власти и Торгово-промышленной палатой Украины и в дальнейшем будет способствовать эффективному воплощению наших совместных планов по развитию национальной экономики", — отметил в приветственном письме в адрес ТПП президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что пока украинские предприниматели ждут обещанные иностранные инвестиции, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков за государственный счет летает на престижные марафоны в разных уголках мира. Последний из них состоялся в Гуанчжоу — бизнесовой столице Китая.