Голик: на Донбассе по программе "Велике будівництво" появятся новые дороги, школы и садики

Масштабное строительство школ, детских садиков, амбулаторий и ремонт тысяч километров дорог идет по всем регионам Украины в рамках Национальной программы "Велике будівництво", начатой Президентом Владимиром Зеленским. О выполнении проекта на примере Донецкой области рассказал в Facebook Юрий Голик.

Он продемонстрировал несколько объектов, на которых ремонтные и строительные работы ведутся уже сейчас. По его словам, школы в Селидово и Новогродовке, детский садик в Бахмуте уже в этом году откроют свои двери.

Кроме того, в области активно ремонтируют дороги. Так, на трассе Т-05-14 "Лиман — Славянск — Краматорск — Доброполье" уже сейчас кладут новое дорожное полотно и расширяют саму дорогу.

Также капитальный ремонт выполняют на трассах С-051836 "Новобахмутовка — Пески" и О-0544 "Мирноград — Гродовка".

Как ответил Юрий Голик, планируется, что в 2020 году по Программе "Велике будівництво" будут завершены и сданы в эксплуатацию сотни детских образовательных учреждений и отремонтированы 6,5 тысяч км дорог во всех областях Украины.

Напомним, как ранее сообщал Юрий Голик, в Киеве завершено строительство нового корпуса национальной специализированной детской больницы Охматдет, что позволит принимать больше пациентов и увеличить количество операций по трансплантации костного мозга в четыре раза.