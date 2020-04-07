В Киеве достроили медкомплекс "Охматдет": открытие запланировано 1 июня (ВИДЕО)

В Киеве завершили строительство нового лечебно-диагностического корпуса медицинского комплекса "Охматдет".

Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.

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"Охматдет" наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня — ко Дню защиты детей", — заявил глава государства.

По его словам, новый корпус "Охматдета" — это прямой пример того, как должна работать "Большая стройка".

"Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно, когда речь идет о детях", — добавил президент.

Напомним, строительство нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабинета министров проект разделили на 2 пусковых комплекса: 23,5 тысяч квадратных метров и 43,5 тысяч квадратов.

В 2018 году завершили строить часть нового корпуса — первый пусковой комплекс с диагностическими отделениями, его открыли в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами.

По плану, весь комплекс "Охматдета" будет насчитывать несколько блоков, в которых будет 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений, а также диагностическое отделение.

Как сообщалось, 11 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на достройку лечебно-диагностического комплекса национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.