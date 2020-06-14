Экономика 1 час назад

Госдолг США побил очередной антирекорд

Всего год назад государственный долг США составлял $22 трлн, что означает, что он увеличился на $4 трлн в прошлом году

Фото: The New York Times Фото: The New York Times
Фото: The New York Times

Государственный долг США составил новый исторический антирекорд и превысил $26 трлн. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов США сообщает Decrypt.

Так, по информации издания, в прошлом месяце госдолг США достиг $25 трлн.

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За месяц до этого он составил $24 трлн, что означает, что государственный долг США растет со скоростью $1 трлн ежемесячно.

Всего год назад государственный долг США составлял $22 трлн, что означает, что он увеличился на $4 трлн в прошлом году. Для сравнения: за последние пять лет государственный долг США вырос на $8 трлн.

Стремительный рост государственного долга вызван пандемией коронавируса, которая повлекла за собой экономический спад и массовую безработицу.

При этом экономика США сократилась на 4,8% в первом квартале этого года.

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Как сообщалось ранее, после того как президент США Дональд Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Ряд экспертов считают, что сегодняшние долговые проблемы США — наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга.

По слова министра финансов Стивена Мнучина, в 2019 году дефицит госбюджета США составил около $1 трлн, и ожидается, что он будет расти только в ближайшие годы. Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

"Дефицит в 2019 финансовом году составил $984 млрд, что на $205 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году, но на $16 млрд меньше, чем прогнозировалось в обзоре середины сессии MSR за 2020 финансовый год. В процентном отношении к ВВП дефицит составил 4,6%, что на 0,8 процентного пункта выше, чем в предыдущем году", — заявил Мнучин.

Напомним, в феврале Минфин США заявил, что государственный долг США впервые превысил отметку в $22 трлн.

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