Госспецсвязи готовит создание смартфонов для чиновников со спецзащитой

Госслужба специальной связи и защиты информации работает над созданием защищенной мобильной связи для украинских чиновников. Об этом сказал в интервью Liga.Tech глава ведомства Юрий Щиголь.

"Мы работаем над созданием спецсмартфонов. Изучаем два пути — или полноценно специальный смартфон, или специальное ПО. Наше требование — присутствие отечественной криптографической защиты информации. Это может быть и действующий смартфон чиновника, на который мы поставим специальное ПО с отечественной системой защиты", — рассказал он.

По словам главы ведомства, заинтересованность в этом проекте уже демонстрировали и крупные известные компании, в частности Nokia и Ericsson.

"И компания или пул компаний, которые воплотят требования по защите, получат этот проект. Украина здесь отстает — во всех развитых странах спецсмартфоны уже давно реализованы", — отметил Щиголь.

По его словам, данный вопрос будет решен до конца текущего года, при этом "более логичным" Госспецсвязи представляется создание именно специального программного обеспечения.

"Как вариант — это создание отдельного мессенджера. Хотя есть моменты относительно защищенности целого решения на базе оператора. Будет стоить, в зависимости от решения, от нескольких миллионов гривен до нескольких десятков миллионов гривен", — добавил руководитель службы.

Напомним также, что Госспецсвязи рассчитывает создать реестр программного обеспечения, запрещенного к использованию, для чего уже в 2021 году построит лабораторию по исследованию ПО.