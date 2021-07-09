Политика 1 час назад

Госспецсвязи готовит создание смартфонов для чиновников со спецзащитой

Рассматривается, в частности, вариант создания отдельного защищенного мессенджера

Юрий Щиголь. Фото: Госспецсвязи Юрий Щиголь. Фото: Госспецсвязи
Юрий Щиголь. Фото: Госспецсвязи

Госслужба специальной связи и защиты информации работает над созданием защищенной мобильной связи для украинских чиновников. Об этом сказал в интервью Liga.Tech глава ведомства Юрий Щиголь.

"Мы работаем над созданием спецсмартфонов. Изучаем два пути — или полноценно специальный смартфон, или специальное ПО. Наше требование — присутствие отечественной криптографической защиты информации. Это может быть и действующий смартфон чиновника, на который мы поставим специальное ПО с отечественной системой защиты", — рассказал он.

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По словам главы ведомства, заинтересованность в этом проекте уже демонстрировали и крупные известные компании, в частности Nokia и Ericsson.

"И компания или пул компаний, которые воплотят требования по защите, получат этот проект. Украина здесь отстает — во всех развитых странах спецсмартфоны уже давно реализованы", — отметил Щиголь.

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По его словам, данный вопрос будет решен до конца текущего года, при этом "более логичным" Госспецсвязи представляется создание именно специального программного обеспечения.

"Как вариант — это создание отдельного мессенджера. Хотя есть моменты относительно защищенности целого решения на базе оператора. Будет стоить, в зависимости от решения, от нескольких миллионов гривен до нескольких десятков миллионов гривен", — добавил руководитель службы.

Напомним также, что Госспецсвязи рассчитывает создать реестр программного обеспечения, запрещенного к использованию, для чего уже в 2021 году построит лабораторию по исследованию ПО.

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