Гривне прогнозируют стабильность

Реальных факторов, которые могли бы существенно влиять на курс гривни, аналитики рынка сейчас не видят, а все колебания, которые демонстрирует национальная валюта, связывают с отставкой главы НБУ и эмоциональными заявлениями некоторых политиков, а также самого главы государства.

"НБУ контролирует рынок, не позволяя развиться спекулятивной волне. Импортеры ведут себя спокойно, а спрос со стороны населения и спекулянтов был достаточно быстро сбит", — описывает ситуацию на межбанковском валютном рынке в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Среди важных новостей, способных повлиять на рынок, аналитик выделяет заявление президента Украины Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заложенный в бюджет, и, соответственно, значительных недополучениях доходов в бюджет, проблемах на предприятиях и заморозке экономики.

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"В то же время, МВФ заявил, что считает, что руководство Нацбанка Украины эффективно проводило денежно-кредитную и финансовую политику и надеется на продолжение такой же политики и при новом главе регулятора", — говорит Шевчишин.

Вместе с этим аналитик отмечает, что нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ, и их спрос пока является ключевым фактором давления на курс. "Но и он пока купируется. Однако, погашение ОВГЗ на 6,3 млрд гривен, прошедшее на неделе, еще надавит на гривню, поскольку пополнит доступную для покупки валюты ликвидность", — отмечает Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время гривня сохранит стабильность и будет двигаться в диапазоне 26,9-27,1 грн/доллар.

Тем временем, по сравнению с четвергом, 9 июля, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на пятницу, 10 июля, почти на 2 копейки — с 26,9514 грн/$ до 26,9335 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 10 июля:

✅ 1 доллар США — 26,9335 грн;

✅ 1 евро — 30,5359 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,7138 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,0722 грн.

На межбанковском валютном рынке 10 июля доллар, по сравнению с четвергом, и в покупке, и в продаже подорожал на 1 копейку. В четверг, 9 июля, межбанк закрылся в диапазоне 26,92/26,95 грн/доллар, а уже в пятницу, 10 июля, открылся в диапазоне 26,93/26,96 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке и в продаже на 17 копеек. 10 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,32/30,35 грн за евро. 9 июля закрылись на уровне — 30,49/30,52 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 26,85-27,10 грн/доллар, по евро — 30,15-30,54 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 26,95 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,99 грн/доллар. В четверг доллар покупали и продавали дешевле на 2 копейки. Курс был 26,93/26,97.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,18/30,25 грн/евро. В четверг евро покупали дороже на 2 копейки, продавали дороже на 9 копеек. Курс был 30,20/30,34 грн/евро.