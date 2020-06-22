Аналитики видят угрозу в ужесточении карантина, но прогнозируют стабильный курс гривни

Сегодняшний курс гривни по отношению к доллару не сильно отличается от того курса, который пара "гривня-доллар" демонстрировали на прошлой неделе. Напротив, в паре "гривня-евро", евро все больше продолжает терять свои позиции — дешеветь.

"Ключевым драйвером рынка выступает постановление Кабмина об ужесточении карантинных мер в связи с рекордным ростом новых заражений COVID-19. Угроза сворачивания деловой активности вновь становится существенной, и отразится на экономическом росте", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Вместе с этим, аналитик прогнозирует, что при усилении негативных факторов, курс может остаться стабильным из-за отсутствующего спроса на валюту со стороны мелкого и среднего бизнеса, импортеров и населения.

Также Шевчишин отмечает, что улучшение оценок падения ВВП Украины в первом квартале 2020 года, не оказало влияния на рынок. Так, в квартальном выражении ВВП уменьшился на 0,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 1,3%.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время курс гривни останется в текущем диапазоне 26,6-26,8 гривни за доллар.

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Тем временем Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 22 июня по сравнению с предыдущим банковским днем — пятницей, 19 июня, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше, чем на 4 копейки — с 26,7633 грн/$ до 26,7207 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 22 июня:

✅ 1 доллар США — 26,7207 грн;

✅ 1 евро — 29,9953 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1345 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,1043 грн.

На межбанковском валютном рынке 22 июня доллар, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, в покупке подешевел на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. В пятницу, 19 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,71/26,73 грн/доллар, а уже в понедельник 22 июня открылся в диапазоне 26,69/26,72 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 10 копеек, в продаже — на 9 копеек. 22 июня торги по евро стартовали в диапазоне 29,87/29,91 грн за евро. 19 июня закрылись на уровне — 29,97/30,00 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,60-26,85 грн/доллар, по евро — 29,765-30,13 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 26,72 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,76 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 26,72 — 26,77 грн/доллар — в продаже доллар подешевел на 1 копейку, в покупке — курс не изменился.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,80/29, 89 грн/евро. В пятницу евро покупали дороже на 1 копейку, продавали дороже на 6 копеек. Курс был 29,81/29,95 грн/евро.