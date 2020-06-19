Перспектива ужесточения карантина и критика в адрес НБУ оказывают давление на курс гривни

Фоном для сегодняшнего курса гривни аналитики называют слабость рынка и низкую ликвидность.

"Накануне нерезиденты не проявляли активности, тогда как на рынок с продажей валюты вышел Укргазбанк, и продавил курс вниз", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По словам аналитика, рынок внимательно следит за ситуацией с распространением короновируса и решениями властей по ужесточению карантина. "Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина", — отмечает он.

Также, рынок следит за ситуацией вокруг НБУ, который находится под критикой парламента. Любая смена в Нацбанке, по мнению Шевчишина, может негативно сказаться на ситуации на рынке, ускорив выход нерезидентов.

В то же время, аналитик отмечает, что новости о том, что МВФ предполагает выделить второй транш средств в рамках программы stand-by в сентябре, не оказали влияния на рынок.

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Приехать в Киев миссия МВФ планирует в июле-августе.

Напомним, первый транш программы выплат в размере примерно 2,1 млрд долларов уже сделан.

По прогнозам Андрея Шевчишина, вероятно, в текущих условиях гривня будет колебаться в диапазоне 26,6-26,9 гривен за доллар.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 19 июня по сравнению с предыдущим банковским днем — четвергом, 18 июня, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 1 копейку– с 26,776 грн/$ до 26,7633 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 19 июня:

✅ 1 доллар США — 26,7633 грн;

✅ 1 евро — 30,0579 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,16 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,3819 грн.

На межбанковском валютном рынке 19 июня доллар по сравнению со вчерашним днем в покупке подешевел на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. В четверг, 18 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,73/26,75 грн/доллар, а уже в пятницу 19 июня открылся в диапазоне 26,69/26,72 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 4 копейки, в продаже — на 2 копейки. 19 июня торги по евро стартовали в диапазоне 29,93/29,97 грн за евро. 18 июня закрылись на уровне — 29,97/29,99 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,60-26,85 грн/доллар, по евро — 29,79-30,15 грн/евро.

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На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 26,72 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,77 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 26,78 — 26,83 грн/доллар — в покупке и в продаже доллар подешевел на 6 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,81/29, 95 грн/евро. В четверг евро покупали дороже на 14 копеек, продавали дороже на 9 копеек. Курс был 29,95/30,04 грн/евро.