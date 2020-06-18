Курс евро на межбанке ощутимо подскочил

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 18 июня. По сравнению с предыдущим банковским днем — средой, 17 июня, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 3 копейки — с 26,7424 грн за доллар до 26,776 грн за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

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Официальный курс валют на 17 июня:

✅ 1 доллар США — 26,776 грн;

✅ 1 евро — 30,0681 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1853 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,5958 грн.

На межбанковском валютном рынке 18 июня доллар, по сравнению со вчерашним днем, в покупке прибавил 1 копейку, в продаже — 2 копейки. В среду, 17 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,78/26,80 грн/доллар, а уже в четверг 18 июня открылся в диапазоне 26,79/26,82 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал и в покупке, и в продаже — на 12 копеек. 18 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,16/30,18 грн за евро. 17 июня закрылись на уровне — 30,04/30,06 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,70-26,90 грн/доллар, по евро — 29,95-30,29 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 26,78 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,83 грн/доллар. По сравнению со средой — курс на наличном рынке был 26,75 — 26,80 грн/доллар — в покупке и в продаже доллар подорожал на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,95/30, 04 грн/евро. В среду евро покупали дороже на 3 копейки, продавали дороже на 4 копейки. Курс был 29,98/30,08 грн/евро.