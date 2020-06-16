Украина планирует отказаться от кредитов МВФ к 2023 году

Уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНИАН.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году, сказать, что имеем ноль кредитов от МВФ в бюджет. Мы имеем эту возможность благодаря детенизации, увеличению доходов, повышению расходов, повышению наших кредитных рейтингов", — сказал он.

Сейчас есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста, считает Марченко.

По его словам, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.

При этом он добавил, что "до конца года бюджет 2020 года будет выполнен".

"Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать", — сообщил министр.

Ранее Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере $2,1 млрд.

МВФ обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.