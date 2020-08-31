Гривня снова просела: аналитики прогнозируют дальнейший рост доллара

На активность участников межбанковских торгов 31 августа предположительно будет влиять фактор последнего дня месяца — компании закрывают свои основные операции, государство возмещает основные суммы НДС экспортерам.

Тем временем, в понедельник, 31 августа по сравнению с пятницей, 28 августа, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 1 копейку — с 27,4615 грн/доллар до 27,4759 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 31 августа:

✅ 1 доллар США — 27,4759 грн;

✅ 1 евро — 32,7334 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,4358 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,5842 грн.

На межбанковском валютном рынке 31 августа курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. 28 августа торги закрылись на уровне 27,47/27,50 грн/доллар, в понедельник открылись курсом 27,50/27,53 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 9 копеек, в продаже — на 10 копеек. 31 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,74/32,77 грн за евро. 28 августа закрылись на уровне 32,65 /32,67 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,40-27,65 грн/доллар, по евро — 32,40-32,95 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,50 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,54 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 27,47 грн/доллар, продавали по курсу 27,52 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,43/32,50 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дешевле на 11 копеек, продавали дешевле на 10 копеек. Курс был 32,32/32,40 грн/евро.

По прогнозам аналитиков валютного брокера "Альпари", на этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может к концу недели выйти на отметку около 27,5 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн/доллар.