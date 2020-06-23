Гривня укрепляется — в Минфине этому не рады

С прошлого вторника, 16 июня, официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 грн/доллар до 26,60 грн/доллар (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,79/26,81 грн/доллар до 26,64/26,66 грн/доллар (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,67/26,89 грн/доллар до 26,51/26,73 грн/доллар (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Тем временем, по заявлению министра финансов Сергея Марченко, экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривни к доллару в текущем году. Если бы НБУ в марте не удержал ситуацию, то курс мог бы подскочить до 35 или даже 40 грн за доллар. Министр напомнил, что в госбюджете на текущий год заложен курс на уровне 30 грн за доллар. По его словам, при фактическом курсе доллара ниже 30 грн теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, которые привязаны к курсу. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании внешнего долга, которая не покрывает других потерь.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Вместе с этим, аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели дальнейшее снижение курса доллара к гривне. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн/доллар", — говорит в частности в комментарии Delo.ua старший аналитик брокерской компании Альпари Вадим Иосуб.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 23 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — понедельником, 22 июня, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше, чем на 5 копеек — с 26,7207 грн/$ до 26,6695 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 23 июня:

✅ 1 доллар США — 26,6695 грн;

✅ 1 евро — 29,8952 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,0643 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,0835 грн.

На межбанковском валютном рынке 23 июня доллар, по сравнению с первым банковским днем этой недели, и в покупке, и в продаже подешевел на 3 копейки. В понедельник, 22 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,67/26,69 грн/доллар, а уже во вторник, 23 июня, открылся в диапазоне 26,64/26,66 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 23 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,02/30,04 грн за евро. 22 июня закрылись на уровне — 29,98/30,01 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,55-26,78 грн/доллар, по евро — 29,84-30,23 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 26,67 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,71 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 26,72 — 26,76 грн/доллар — и в продаже, и в покупке доллар подешевел на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,80/29, 90 грн/евро. В понедельник евро покупали по такому же курсу, продавали дешевле на 1 копейку. Курс был 29,80/29,89 грн/евро.