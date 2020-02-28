Общество 40 минут назад

HD-group стала соорганизатором глобальной инициативы "Озеленение планеты"

Проект "Озеленение Украины" основан в рамках глобальной мировой инициативы по высадке деревьев в 100 странах мира

HD-group стала соорганизатором глобальной инициативы "Озеленение планеты" HD-group стала соорганизатором глобальной инициативы "Озеленение планеты"
Сергей Гайдайчук, Анна Крысюк, Борис Шестопалов. Фото: HD-group

В пятницу, 28 февраля 2020 года был подписан Меморандум о сотрудничестве и Этический кодекс между организаторами проекта "Озеленение Украины" и соорганизатором в Запорожской области — HD-group.

Об этом сообщили в пресс-службе HD-group.

Проект "Озеленение Украины" основан в рамках глобальной мировой инициативы по высадке деревьев в 100 странах мира. Цель проекта — привлечение внимания к восстановлению экосистемы Украины и мира; создание коллективной украинской истории успеха, чтобы показать себе и всему миру, что украинцы умеют объединяться; создание положительного имиджа Украины в мире.

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21 марта 2020 во всех областях Украины в рамках проекта планируется реализация главной инициативы — высадка 1 млн сеянцев и саженцев.

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Инициаторами проекта "Озеленение Украины" стали основатель крупнейшего делового клуба, объединяющий лидеров украинского бизнеса "CEO Club Ukraine" Сергей Гайдайчук и генеральный директор "Книги рекордов Украины", основатель международного журнала БизнесWoman Анна Крысюк. В Запорожской области соорганизаторами проекта стала группа компаний HD-group и ее совладельцы Борис Шестопалов и Сергей Чекальский.

"Этот проект не только о деревьях и экологии. Он прежде всего является тестом на осознание себя частью сообщества большей, чем семья, друзья, коллеги ... Этот проект по-настоящему национального, даже планетарного масштаба, анонсированного в Давосе. Мы реализуем его на самом высоком уровне самоорганизации и инициативы, не дожидаясь специальных распоряжений", — отмечает совладелец HD-group Борис Шестопалов.

Напомним, HD-groupГруппа компаний в сфере агрифуд с фокусом на B2B клиента. В составе Группы работают зерноперерабатывающие предприятия; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, бакалеи; завод по производству джемов, варенья; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.

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