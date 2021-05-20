HR marathon Перезагрузка: как COVID-19 и искусственный интеллект изменят рабочие места

Пандемия ускорила существующие тенденции в удаленной работе, электронной коммерции и автоматизации, при этом на 25% большему количеству сотрудников, чем предполагалось ранее, потенциально необходимо сменить профессию.

24 июня ekonomika + проведет пятый HR marathon, на котором ведущие эксперты по управлению человеческим капиталом и HRD крупных украинских и международных компаний будут говорить о том, как сотрудники пережили первый год пандемии, какие системы мотиваций уже не работают и почему коучинг требуется теперь не только ТОП-менеджменту.

В течение месяца до марафона в рубрике на Delo.ua мы будем публиковать последние исследования по работе с персоналом и колонки директоров по управлению человеческим капиталом о том, какие практики были успешными в период пандемии, чтобы сохранить и приумножить бизнес.

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Так, компания McKinsey провела исследование на тему будущего работы после COVID-19. В отчете идет речь идет о долгосрочном влиянии пандемии на спрос на рабочую силу, сочетание профессий и квалификацию, необходимые в восьми странах с различными моделями экономики и рынка труда: Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Испания, Великобритания и США. В этих восьми странах проживает почти половина населения мира, а их общий ВВП составляет 62% мирового ВВП.

Больше всего могут измениться рабочие места с наибольшей физической близостью

До COVID-19 самые большие сбои в работе были связаны с новыми технологиями и растущими торговыми связями. COVID-19 впервые повысил важность физического измерения работы. В этом исследовании был разработан новый способ количественной оценки близости. Было обнаружено, что именно рабочие места с более высоким уровнем физической близости, могут претерпеть наибольшую трансформацию после пандемии, что вызовет изменения и в других направлениях деятельности как ответ на изменение бизнес-моделей.

Во время пандемии вирус наиболее серьезно затронул сектора с наивысшими общими показателями физической близости: медицинское обслуживание, личная гигиена, обслуживание клиентов на месте, а также отдых и путешествия. В более долгосрочной перспективе рабочие места с более высокими показателями физической близости также, вероятно, будут более нестабильными, хотя близость — не единственное объяснение.

Например, сектор взаимодействия с клиентами на местах включает рядовых сотрудников, которые общаются с покупателями в розничных магазинах, банках и почтовых отделениях, а также в других организациях. Работа в этой сфере включает в себя частое взаимодействие с незнакомыми людьми и требует присутствия на месте. Некоторые работы в этой сфере переформатировались и перешли на электронную коммерцию и использование других цифровых взаимодействий, и это изменение поведения, вероятно, сохранится.

В другой сфере — отдыха и путешествий — работают сотрудники отелей, ресторанов, аэропортов и развлекательных заведений, ориентированные на клиентов. Эти сотрудники ежедневно взаимодействуют с сотнями незнакомых людей. COVID-19 вынудил закрыть большинство мест отдыха в 2020 году, а аэропорты и авиакомпании будут работать в строго ограниченном режиме. В более долгосрочной перспективе переход к удаленной работе и связанное с этим сокращение деловых поездок, а также автоматизация некоторых профессий, например, в сфере общественного питания, могут сократить спрос на рабочую силу в этих направлениях.

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Сектор компьютерной офисной работы включает офисы всех размеров и административные рабочие места в больницах, судах и на предприятиях. Работа в этой сфере требует умеренной физической близости с другими и умеренного количества человеческих взаимодействий. Это самый большой сектор арена в странах с развитой экономикой, на которую приходится примерно треть занятых. Практически вся потенциальная удаленная работа находится в этом секторе.

COVID-19 ускорил развитие трех основных тенденций, которые могут изменить работу после того, как пандемия закончится

Пандемия подтолкнула компании и потребителей к быстрому принятию новых моделей поведения, которые, вероятно, сохранятся, изменив три группы тенденций. Следовательно, мы увидим резкий разрыв между их влиянием на рынки труда до и после пандемии.

Возможно, наиболее очевидным воздействием COVID-19 на рабочую силу является резкое увеличение числа сотрудников, работающих удаленно. Чтобы определить, насколько широко распространенной удаленная работа может сохраняться после пандемии, исследователи проанализировали ее потенциал для выполнения более 2000 задач, выполняемых примерно в 800 профессиях в восьми целевых странах.

Рассматривая только удаленную работу, которая может выполняться без потери продуктивности, было обнаружено, что от 20% до 25% рабочей силы в странах с развитой экономикой могут работать из дома от трех до пяти дней в неделю. Этот показатель в 4–5 раз выше, чем до пандемии, и может вызвать большие изменения в географии работы, поскольку люди и компании могут переезжать из больших городов в пригороды и маленькие населенные пункты. Было обнаружено, что некоторые работы, которые технически можно выполнять удаленно, лучше всего выполнять наедине. Переговоры, важные бизнес-решения, мозговые штурмы, предоставление конфиденциальной обратной связи и прием на работу новых сотрудников — примеры действий, которые могут потерять некоторую эффективность при дистанцировании.

Некоторые компании уже планируют перейти на гибкие рабочие графики после положительного опыта удаленной работы во время пандемии, что приведет к сокращению необходимой общей площади, и привлечению меньшего числа сотрудников в офисы ежедневно. Опрос 278 руководителей, проведенный McKinsey в августе 2020 года, показал, что в среднем они планировали сократить офисные площади на 30%.

Вывод первый: может снизиться спрос на площади для ресторанов и розничной торговли в центре города, а также на общественный транспорт.

Удаленная работа также может повлиять на деловые поездки, поскольку широкое использование видеоконференцсвязи во время пандемии привело к новому способу проведения встреч, совещаний и других типов общения. Хотя сфера туризма может восстановиться после кризиса, McKinsey считает, что около 20% деловых поездок, самого прибыльного сегмента для авиакомпаний, могут не вернуться на допандемический уровень. Это окажет значительное влияние на занятость в коммерческой авиаотрасли, аэропортах, гостиничном бизнесе и сфере общественного питания. Электронная коммерция и другие виртуальные транзакции быстро развиваются.

Вывод второй: удаленная работа и виртуальные встречи будут оставаться актуальными, хотя и менее интенсивно, чем на пике пандемии.

Многие потребители открыли для себя удобство электронной коммерции и других действий в интернете во время пандемии. В 2020 году доля электронной коммерции росла в два-пять раз быстрее, чем до COVID-19.

Также получили распространение другие виды виртуальных транзакций, такие как телемедицина, онлайн-банкинг и потоковые развлечения. С апреля по ноябрь 2020 года количество онлайн-консультаций врачей через Practo, индийскую компанию по телемедицине, выросло более чем в 10 раз. Эти виртуальные методы могут несколько снизиться по мере возобновления экономики, но, вероятно, сохранятся значительно выше уровней, наблюдавшихся до пандемии.

Переход к цифровым транзакциям стимулировал рост числа рабочих мест в сфере доставки, транспортировки и складирования. В Китае в первой половине 2020 года количество рабочих мест в электронной коммерции, доставке и социальных сетях выросло более чем на 5,1 миллиона человек.

Вывод третий: согласно опросам McKinsey Consumer Pulse, проведенным по всему миру, примерно три четверти людей, впервые использующих цифровые каналы во время пандемии, говорят, что они будут продолжать использовать их, когда все вернется в "нормальное русло".

Исторически сложилось так, что компании используют два способа контроля затрат и уменьшения неопределенности во время рецессий: внедрение автоматизации и изменение рабочих процессов, которые сокращают долю рабочих мест, связанных в основном с рутинными задачами. В опросе 800 руководителей высшего звена в июле 2020 года две трети заявили, что они увеличивают инвестиции в автоматизацию и искусственный интеллект в некоторой степени или значительно. К июню 2020 года производственные показатели робототехники в Китае превысили допандемический уровень.

Многие компании внедрили автоматизацию и искусственный интеллект на складах, в продуктовых магазинах, call-центрах и на производственных предприятиях, чтобы снизить плотность рабочих мест и справиться с резким ростом спроса. Общей чертой этих сценариев использования автоматизации является их корреляция с высокими показателями физической близости, и исследования показывают, что на рабочих площадках с высоким уровнем человеческого взаимодействия, вероятно, произойдет наибольшее ускорение внедрения автоматизации и искусственного интеллекта.

Вывод четвертый: COVID-19 может ускорить внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, особенно на рабочих площадках с большой физической близостью.

Тенденции, усиленные COVID-19, могут стимулировать более значительные изменения в структуре рабочих мест стран, чем предполагалось до пандемии. Исследователи обнаружили, что после пандемии во всех восьми странах может появиться заметно иное сочетание профессий. По сравнению с предыдущими оценками до COVID-19, ожидается, что наибольшее негативное воздействие пандемии коснется работников сферы общественного питания, продаж и обслуживания клиентов, а также менее квалифицированных сотрудников службы поддержки офиса. Количество рабочих мест на складах и транспорте может увеличиться в результате роста электронной коммерции и экономики доставки, но это увеличение вряд ли компенсирует снижение многих низкооплачиваемых рабочих мест. В Соединенных Штатах, например, количество рабочих мест в сфере обслуживания клиентов и общественного питания может сократиться на 4,3 млн, в то время как количество рабочих мест на транспорте может вырасти почти на 800 тысяч. Спрос на работников здравоохранения и STEM может вырасти больше, чем до пандемии.

До пандемии чистые потери рабочих мест были сконцентрированы на профессиях со средней заработной платой в производстве и некоторых офисных работах, что было следствием автоматизации, а количество рабочих мест с низкой и высокой заработной платой продолжало расти. Почти все низкооплачиваемые работники, потерявшие работу, могут перейти на другие низкооплачиваемые занятия — например, работник по вводу данных может перейти в розничную торговлю или уход на дому. По оценкам исследователей, из-за воздействия пандемии на низкооплачиваемые рабочие места почти весь рост спроса на рабочую силу будет происходить на высокооплачиваемых рабочих местах. В дальнейшем более чем половине уволенных низкооплачиваемых работников, возможно, потребуется перейти на работу с более высокой заработной платой, требующей других навыков.

Вывод пятый: сочетание профессий может измениться, при этом рост рабочих мест в низкооплачиваемых профессиях будет незначительным.

Согласно исследованию, учитывая ожидаемую концентрацию роста рабочих мест в высокооплачиваемых профессиях и сокращение числа низкооплачиваемых профессий, масштаб и характер смены кадров, которые потребуются в следующие годы, будут сложными. В восьми целевых странах более 100 миллионов работников, или 1 из 16, должны будут найти другую профессию к 2030 году (Приложении 4). Это на 12% больше, чем предполагалось ранее до пандемии и до 25% больше в странах с развитой экономикой.

По оценкам исследователей, до пандемии только 6% работников должны были найти работу по профессиям с более высокой заработной платой. В текущем исследовании было обнаружено, что не только большей доле работников, вероятно, потребуется выйти из двух нижних категорий заработной платы, но и что примерно половине из них в целом потребуются новые, более продвинутые навыки для перехода к профессии на одну или даже две ступени выше.

Изменился набор навыков, необходимых для рабочих, которым придется сменить профессию. Например, доля времени, затрачиваемого немецкими рабочими на базовые когнитивные навыки, может сократиться на 3,4 процентных пункта, в то время как время, затрачиваемое на социальные и эмоциональные навыки, увеличится на 3,2 процентных пункта. В Индии доля общего количества рабочих часов, затрачиваемых на физические и ручные навыки, снизится на 2,2 процентных пункта, а время, посвященное техническим навыкам, вырастет на 3,3 процентных пункта.

Работники профессий с самой низкой заработной платой используют базовые когнитивные навыки, а также физические и ручные навыки 68% времени, в то время как в группе средней заработной платы использование этих навыков занимает 48% затраченного времени. В двух высших категориях на эти навыки приходится менее 20% затраченного времени.

Работникам, находящимся в наиболее неблагоприятном положении, возможно, предстоит наиболее масштабная смена рабочих мест, отчасти из-за их непропорциональной занятости в сферах, наиболее пострадавших от COVID-19. В Европе и США работникам с высшим образованием, членам групп этнических меньшинств и женщинам с большей вероятностью потребуется сменить профессию после COVID-19. В Соединенных Штатах у людей без высшего образования в 1,3 раза больше шансов на переход, по сравнению с людьми с высшим образованием, а у афроамериканских и латиноамериканских рабочих в 1,1 раза больше шансов перейти с одной профессии на другую, чем у белых. Во Франции, Германии и Испании увеличение количества смен рабочих мест, необходимых из-за тенденций, вызванных COVID-19, для женщин в 3,9 раза выше, чем для мужчин.

Вывод шестой: смена профессии может потребоваться на 25% большему числу работников, чем до пандемии.

Как HR адаптировать систему работы сотрудников, учитывая изменения и помочь с адаптацией к этим изменения сотрудникам

Масштабы смены кадров, вызванные влиянием COVID-19 на тенденции в сфере труда, усиливают необходимость для предприятий и политиков принять меры для поддержки дополнительных программ обучения и образования работников. Компании и правительства продемонстрировали необычайную гибкость и адаптируемость в ответ на пандемию с помощью целей и инноваций, которые они также могут использовать для переобучения сотрудников таким образом, чтобы будущее работы было более оптимистичным.

Компании могут начать с детального анализа того, какую работу можно выполнять удаленно, сосредоточив внимание на задачах. Они также могут играть более важную роль в переподготовке сотрудников, как это сделали Walmart, Amazon и IBM. Удаленная работа также предлагает компаниям возможность развить разнообразие, задействовав работников, которые по семейным и другим причинам не смогли переехать в крупные города, где до пандемии были сконцентрированы таланты, капитал и возможности.

Как предприятия, так и политики могут сотрудничать для поддержки рабочих, мигрирующих с одной профессии на другую. В соответствии с Пактом о профессиональных навыках, принятым в Европейском союзе во время пандемии, компании и государственные органы выделили 7 млрд евро на повышение квалификации около 700 тыс. рабочих-автомобилестроителей, в то время как в США компания Merck и другие вложили более $100 млн, чтобы развить навыки афроамериканских рабочих без высшего образования и создать рабочие места, которые они могут заполнить.

О том, как перестроить работу компании учитывая тенденции, которые уже сейчас влияют на рынок труда, а еще том, как менять систему мотивации, вводить коучинг и развивать таланты сотрудников, будем говорить 24 июня на HR marathon Перезагрузка.