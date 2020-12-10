Институт цвета США Pantone определил два главных цвета 2021 года

Насыщенный желтый и серый выбрали главными цветами в 2021 году.

Их представил Институт цвета США Pantone на своем сайте.

При этом указано, что сочетание двух цветов символизирует силу и надежду, мощь и позитивный настрой, недостающие людям во время пандемии по коронавирусу.

Как отметили в Институте цвета, оттенки Pantone 17-5104 Ultimate Grey и Pantone 13-0647 Illuminating являются двумя независимыми цветами, которые показывают, как два различных элемента могут подчеркивать и поддерживать друг друга.

"Это лучше всего показывает настроение 2021 года. Это сила и позитив. Это история цветов, которые охватывают глубокие чувства задумчивости с обещанием чего-то солнечного и доброжелательного", — пояснили в Pantone.

Напомним, цветом 2020 года этот институт выбрал "классический голубой". В организации считают, что этот цвет придает ощущение мира и покоя, помогает сконцентрироваться и стать более уверенными.

Как известно, компания Pantone работает над новыми оттенками цветов с 1962 года. В начале работы это была обычная полиграфическая компания, которая выпускала цветные открытки. Руководитель компании Лоуренс Герберт придумал собственную систему подбора цветов, которой сейчас пользуются дизайнеры по всему миру.

Дважды в год представители Pantone проводят "мозговой штурм" на отвлеченные темы, которые часто связаны с событиями в мире. Команда предлагает новые оттенки, проверяет, нужны ли они среди уже существующих и подходят ли к общей системе цветов. Создание нового цвета может занимать до двух лет. Такое творение может стать новым трендом среди дизайнеров (или нет).

Ранее эксперты по цвету рассказали, что 70% покупок совершаются на основании понравившегося цвета. Несоответствие цвета ожидаемому является также самой распространенной причиной возврата товаров при покупке в интернете.