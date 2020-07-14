Общество 60 минут назад

"Инструмент притеснений": сотрудники завода Ford не хотят выпускать полицейские автомобили

Работникам не нравится, что собранные ними машины офицеры полиции используют для разгона толпы и даже для тарана безоружных людей

Фото: Matt Popovich / Unsplash Фото: Matt Popovich / Unsplash
Фото: Matt Popovich / Unsplash

На заводе Ford рабочие отказываются производить полицейские автомобили — таким образом они выражают поддержку движению Black Lives Matter, возникшему после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. Об этом сообщает Jalopnik.

Согласно данным издания, сотрудники компании отправили исполнительному директору Ford Motor Company Джиму Хакетту письмо с просьбой пересмотреть роль компании в создании и продаже автомобилей для правоохранительных органов.

Кратко и по делу в Telegram

"На протяжении всей истории автомобили, которые производят сотрудники Ford, использовались полицией в качестве инструментов жестокости и притеснений. Автогигант более 70 лет снабжает правоохранительные органы транспортом. Но расистские практики, которые активно используют полицейские, вынуждают нас думать и действовать по-другому, и по-новому посмотреть на проблему расизма", — заявляют протестующие в письме.

Они отмечают, что полицейские машины Ford занимают 2/3 автопарка полиции США. В то же время на многочисленных видео видно, как офицеры полиции используют автомобили для разгона толпы и даже для тарана безоружных людей. Подобная ситуация произошла не так давно и в Детройте близ штаб-квартиры Ford.

Работники призвали руководство компании предпринять меры до 15 июля и "прекратить разработку, производство и продажу всех полицейских автомобилей по заказу правоохранительных органов США".

Читайте также:
На дороги Швеции выйдет седан Ford с двигателем от танка (ВИДЕО)

В свою очередь генеральный директор Ford заявил, что не прекратит поддержку правоохранительных органов. Он настаивает на том, что автомобили компании помогают полиции выполнять свою работу и проблемы доверия к полиции не имеют никакого отношения к транспорту, которыми они управляют.

Также глава корпорации отметил, что эти машины помогают обеспечивать безопасность как полицейских, так и гражданских лиц.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Смертельное ДТП под Киевом: пьяному водителю Mercedes грозит до 10 лет тюрьмы
Смертельное ДТП под Киевом: пьяному водителю Mercedes грозит до 10 лет тюрьмы
Выручка Huawei выросла на 13%, несмотря на санкции со стороны США
Выручка Huawei выросла на 13%, несмотря на санкции со стороны США
Владелица "Эконии" заявила о попытках захватить ее бизнес посредством сфабрикованного дела
Владелица "Эконии" заявила о попытках захватить ее бизнес посредством сфабрикованного дела
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ресторан "Велюр" нардепа Тищенко снова попал в скандал — работает до утра вопреки запрету

  3. В Слуге народа заговорили о включении "печатного станка": "Ответственность берем на себя"

  4. Тищенко не смог ответить, почему его ресторан "Велюр" продолжает нарушать карантин

  5. Паломничество десятков тысяч хасидов в этом году невозможно, — мэр Умани

Загрузка...