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В мире 60 минут назад

Из политики — в криптоиндустрию: экс-помощник Обамы стал членом правления Blockchain.com

Мессина будет заниматься разработкой новых стандартов и правил для рынка цифровых активов

Джим Мессина. Фото: Facebook Джим Мессина. Фото: Facebook
Джим Мессина. Фото: Facebook

Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Джим Мессина вошел в состав правления провайдера криптовалютных кошельков Blockchain.com.

Как сообщает ForkLog, Мессина будет заниматься разработкой новых стандартов и правил для рынка цифровых активов.

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"Крипторынок был Диким Западом, и теперь пришло время для его регулирования", — заявил экс-политик.

Согласно прогнозам Мессины, в будущем большинство транзакций будет совершаться с помощью цифровой валюты.

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"Нам невероятно важно разработать нормативную часть этого процесса", — подчеркнул Мессина.

В свою очередь, в Blockchain.com считают, что сотрудничество с Мессиной позволит компании стать ключевым игроком на рынке.

"Мы не хотим, чтобы криптовалюта была местом однодневок. Этот рынок должен быть прозрачным, регулируемым и хорошо обслуживать клиентов", — отметил генеральный директор компании Питер Смит.

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года хакеры взломали Twitter-аккаунты знаменитых людей из США и разместили там предложения заработать на криптовалюте биткойн.

В частности, подобные мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами.

Кроме этого, взлому подвергся также аккаунт бывшего президента Барака Обамы.

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