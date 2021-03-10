Из политики — в криптоиндустрию: экс-помощник Обамы стал членом правления Blockchain.com

Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Джим Мессина вошел в состав правления провайдера криптовалютных кошельков Blockchain.com.

Как сообщает ForkLog, Мессина будет заниматься разработкой новых стандартов и правил для рынка цифровых активов.

"Крипторынок был Диким Западом, и теперь пришло время для его регулирования", — заявил экс-политик.

Согласно прогнозам Мессины, в будущем большинство транзакций будет совершаться с помощью цифровой валюты.

"Нам невероятно важно разработать нормативную часть этого процесса", — подчеркнул Мессина.

As one of the earliest and most respected crypto companies in the world, @blockchain recognizes its responsibility to lead the industry and help shape the future of finance. Excited to join its Board of Directors to play a role in such an impactful space. https://t.co/paNxjVT3sB — Jim Messina (@Messina2012) March 10, 2021

В свою очередь, в Blockchain.com считают, что сотрудничество с Мессиной позволит компании стать ключевым игроком на рынке.

"Мы не хотим, чтобы криптовалюта была местом однодневок. Этот рынок должен быть прозрачным, регулируемым и хорошо обслуживать клиентов", — отметил генеральный директор компании Питер Смит.

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года хакеры взломали Twitter-аккаунты знаменитых людей из США и разместили там предложения заработать на криптовалюте биткойн.

В частности, подобные мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами.

Кроме этого, взлому подвергся также аккаунт бывшего президента Барака Обамы.