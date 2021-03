Из политики — в криптоиндустрию: экс-помощник Обамы стал членом правления Blockchain.com

Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Джим Мессина вошел в состав правления провайдера криптовалютных кошельков Blockchain.com.

Как сообщает ForkLog, Мессина будет заниматься разработкой новых стандартов и правил для рынка цифровых активов.

"Крипторынок был Диким Западом, и теперь пришло время для его регулирования", — заявил экс-политик.

Согласно прогнозам Мессины, в будущем большинство транзакций будет совершаться с помощью цифровой валюты.

"Нам невероятно важно разработать нормативную часть этого процесса", — подчеркнул Мессина.

As one of the earliest and most respected crypto companies in the world, @blockchain recognizes its responsibility to lead the industry and help shape the future of finance. Excited to join its Board of Directors to play a role in such an impactful space. https://t.co/paNxjVT3sB