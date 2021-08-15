Происшествия 50 минут назад

Из Турции вернулись украинские спасатели, тушившие лесные пожары (ФОТО)

Пограничники встретили украинские самолеты на аэродроме Одессы

Фото: МВД Фото: МВД
Фото: МВД

Украинские спасатели, которые помогали Турции бороться с масштабными лесными пожарами, вернулись домой.

Пограничники встретили самолеты на аэродроме Одессы, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Пограничники Одесского отряда на аэродроме "Школьный" в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС. Они вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация сейчас стабилизировалась", — говорится в сообщении.

При этом указано, что для ускорения паспортного контроля спасателям предоставили возможность пройти оформление вне пункта пропуска.

Ранее в Турции 14 августа возле города Кахраманмараш разбился российский пожарный самолет Бе-200, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 8 человек (5 граждан РФ и трое турок).

Как известно, 30 июля 2021 года в Турцию отправились два пожарных самолета ГСЧС Украины, чтобы помочь стране с тушением масштабных лесных пожаров.

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Как сообщалось, от пожаров больше всего пострадали туристические провинции Мугла и Анталья. По меньшей мере 8 человек погибли, а тысячи жителей были вынуждены бежать.

Напомним, с конца июля 2021 года из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели.

Из-за аномальной жары на востоке Средиземноморья также вспыхнули пожары в лесах Греции, Италии, Албании.

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