Три кроки, завдяки яким "Райффайзен банк Аваль" примножив кількість клієнтів на карантині

Першим кроком і важливим для збереження своєї клієнтської бази, який "Райффайзен банк Аваль" зробив на початку запровадження в Україні карантинних заходів через поширення COVID-19, стали заходи, спрямовані на те, щоб заспокоїти клієнтів банку — запобігти їх паніці.

"Коли почався карантин, ми змушені були припинити більшість рекламних кампаній через те, що розуміли, що у клієнтів і, загалом, у неклієнтів почався період моральної паніки. Їм потрібно було адаптуватися до нових умов. Як найкращий шлях для того, щоб утримати клієнтів банку, ми обрали — заспокоїти їх у інформаційному полі. Ми розвернули досить активні дії, спрямовані на те, щоб і в соціальних мережах, і через direct-канали як то, наприклад, Viber, розповідати клієнтам, що більшість операцій можна робити дистанційно. Не потрібно ходити до відділень. Що банк залишається одним із найнадійніших в Україні, причин хвилюватися немає. Відділення, не дивлячись на те, що до них деякий час взагалі не можна було потрапити, а пізніше можна було потрапити тільки за попереднім записом, відкриються, банк не закривається. Коли врешті-решт відділення почали відкриватися, ми вивісили на головному сайті банку інформацію про те, як ці відділення працюють, як їх зручно знайти, тому що не всі відділення почали працювати одразу і не завжди можна було записатися на прийом", — розповідає Head of Digital Marketing Райффайзен Банк Аваль Олександр Купрієнко.

Другим кроком, який зробив "Райффайзен банк Аваль" в умовах, коли карантинні обмеження стали вже не такими жорсткими, однак попит на онлайн-обслуговування значно зріс, став запуск нового мобільного застосунку для бізнес-сегменту Raiffeisen Business Online.

"В травні ми почали потроху відновлювати свої кампанії, і першою такою великою кампанією став запуск нашого нового мобільного бізнес-банкінгу для приватних підприємців. І тут першою такою активною вправою в цьому році була міграція наших клієнтів зі старого інтернет-банкінгу до нового мобільного інтернет-банкінгу", — каже Олександр Купрієнко.

Рішення полегшити бізнесу життя у взаємодії із банком, за словами Олександра Купрієнка, було викликано тим, що бізнес-сегмент у період карантинних обмежень страждав найбільше.

"Зрозуміло, що нам потрібно було говорити не тільки з приватними користувачами — так званими, карткотримачами, але й з величезним сегментом бізнес-банкінгу. Бізнес почав страждати, в першу чергу, тому ми попередньо також надавали їм максимальну кількість інформації щодо того, як зробити їхнє життя простішим. По-перше, за допомогою кредитних канікул, по-друге, за допомогою дистанційних сервісів обслуговування. Новий мобільний банкінг Raiffeisen Business Online став серйозною спробою дійсно покращити сервіс для клієнтів, щоб вони нікуди не ходили і намагалися вирішувати свої питання дистанційно", — каже він.

В кінці червня — на початку липня Райффайзен Банк Аваль разом з агенцією Tabasco розробили новий креативний концептрайт "Райф. Так простіше".

"Це дуже крутий креативний концептрайт. "Так простіше" — це тепер наш бренд-код. Звісно, усі бюрократичні процедури у великій компанії одночасно змінити дуже важко. Але ми здійснили ряд надважливих кроків для полегшення досвіду клієнтів. Паралельно з тим, як ми запускали цю креативну концепцію, ми намагалися поліпшити клієнтський досвід в сторону полегшення і щодо замовлення нових продуктів і щодо того, як неклієнтам банку зрештою стати клієнтами банку. Це була друга така серйозна комунікативна кампанія з нашого боку", — говорить Олександр Купрієнко.

Третім кроком для збереження уже існуючої клієнтської бази і залучення нових клієнтів у Райффайзен Банку Аваль став запуск нової дебетної карти.

"В певний період часу ми зрозуміли, що потрібно людям надавати додаткові бонуси за користування нашими картками і зробити вхід до банку максимально простим. Саме на це були запити на ринку. По-перше, ми вирішили, що наші клієнти мають отримувати якісь додаткові бонуси за користування картками як такими, а по-друге, очевидно, що на банківському ринку дебетові картки стають чи не найосновнішим каналом залучення клієнтів, оскільки кредитування, на жаль, довелось пригальмувати — Райффайзен зараз може видавати кредитні картки і кредити готівкою лише своїм клієнтам. Тому ми розробили дебетову карту, яку назвали "Райфкартка+" . Це картка з кешбеком до 20% на окремі категорії. Кешбек — це звісно не нова фішка на ринку, але це значний крок назустріч нашим клієнтам. Райфкартку+ можна замовити на сайті банку. Готівку в банкоматах з "Райфкартка+" можна знімати безкоштовно", — ділиться секретами стійкості "Райффайзен банку Аваль" Олександр Купрієнко.

Збільшення кількості клієнтів в період карантинних обмежень, яке фіксується сьогодні у "Райффайзен банку Аваль", в основному пов’язують саме із запуском "Райфкартки+".

"Райфкартка+" власне стала нашим таким ключовим каналом залучення нових клієнтів до банку. Її дуже легко замовити, вона зручна у користуванні і це зіграло свою ключову роль", — зазначає Олександр Купрієнко.

Загалом в "Райффайзен банку Аваль" виділяють 3 основні чинники, які допомагають їм залучати сьогодні нових клієнтів. Це мобільний банкінг для приватних підприємців. Це платформа "Райф. Так простіше". Та "Райфкартка+" з кешбеком.