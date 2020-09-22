"Кабинет на колесах": в Украине запустили проект по бесплатной проверке слуха

Общественная организация "Відчуй" запустила всеукраинский проект с бесплатной проверкой слуха. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В рамках инициативы с 21 сентября 2020 года активисты отправили по стране специально оборудованный автомобиль "Кабинет на колесах" с опытным специалистом и аудиометрическими приборами. За три месяца машина должна посетить 31 украинский город, чтобы бесплатно проверить слух всем желающим: она будет останавливаться у популярных точек населенного пункта.

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Первый город, который посетит в рамках проекта мобильный "кабинет", — Одесса, последний — Коростень на Житомирщине. Подробный график маршрута можно найти по ссылке.

Организаторы поясняют, что большинство населения в Украине проживает в маленьких городах и селах, где проверить слух себе или своему ребенку просто нет возможности.

"Современный мир предоставляет много возможностей для развития и развлечений. Однако он также скрывает множество опасностей для нашего здоровья, которые мы часто предпочитаем не замечать. И одна из них — потеря слуха. На наши уши постоянно действуют шумы, громкие звуки, фоновые разговоры. Поэтому случаи тугоухости среди молодежи становятся все более частыми. Именно поэтому мы создали проект "Кабинет на колесах", чтобы позаботиться о здоровом будущем нашей страны и предоставить бесплатные услуги всем, кто в этом нуждается", — отмечает Людмила Пышная, основательница организации "Відчуй".

В организации добавляют, что потеря слуха — распространенная проблема в мире и в Украине. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый десятый человек в мире теряет слух. В Украине — это каждый восьмой. Глухотой и различными нарушениями слуха болеют больше 300 млн человек, а к 2050 году это число может вырасти до 900 млн человек. Однако врачи уверяют, что в 60% случаев потерю слуха можно предотвратить, если вовремя поставить диагноз.

"При этом многие люди, имеющие проблемы со слухом, не готовы это признать. Не готовы проверить слух, услышать о проблеме, начать пользоваться слуховым аппаратом, не готовы вернуть себе возможность слышать. Когда человек теряет зрение — это отгораживает его от предметов, когда человек теряет слух — это отгораживает его от людей", — говорят активисты.

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Напомним, "Відчуй" — общественная организация, основанная Людмилой и Андреем Пышными. С 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. За семь лет деятельности организация реализовала более 15 всеукраинских проектов.

Среди них: уникальный для Украины инклюзивный лагерь, направленный на социализацию детей с нарушениями слуха, создание креативного пространства "ТАМ" и музыкального класса "Биг Бах" для глухих, цикл уроков об инклюзии для школьников, бесплатные онлайн-курсы жестового языка для широкой общественности.