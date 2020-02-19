Политика и экономика 50 минут назад

Кабмин хочет распространить технологию контроля перемещения алкоголя на другие товары

Схемы контроля движения товаров, которые в Кабмине отлаживают на акцизных марках, хотят распространить и на другие товары

Кабмин хочет распространить технологию контроля перемещения алкоголя на другие товары Кабмин хочет распространить технологию контроля перемещения алкоголя на другие товары
Дмитрий Дубилет. Фото: КМУ

Правительство намерено распространить технологию контроля перемещения подакцизных товаров и на другие товары, в том числе — непоадкцизные.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в правительстве работают над электронной акцизной маркой.

Кратко и по делу в Telegram

"Мы вышли на элегантное решение, которое позволит запустить систему без значительных инвестиций как со стороны бизнеса, так и со стороны государства", — доложил Дубилет.

"Сначала мы планируем запустить эту систему на алкоголь, а затем — для лекарств и других групп товаров (не обязательно подакцизных)", — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в правительстве работают над проектом "Электронная акцизная марка", при реализации которой намерены наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами.

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Напомним, Кабинет министров Украины подключил к сервису check.gov.ua все основные государственные органы.

Также министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказывал, как украинское правительство ведет борьбу с теневым рынком алкоголя.

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