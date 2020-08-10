Кабмин подготовил график переноса рабочих дней в 2021 году

Кабинет министров Украины подготовил законопроект "О переносе рабочих дней в 2021 году" и доставил его на согласование профсоюзов.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов.

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В частности, перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января — Рождества Христова, 24 августа — Дня независимости Украины и 14 октября — Дня защитника Украины.

Так, чиновники предлагают перенести рабочие дни:

- с пятницы 8 января на субботу 16 января;

- с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

- с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

При этом отмечается, что режим работы банков и соответствующих учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Как известно, в августе 2020 года жители Украины будут отдыхать 11 дней: дополнительный выходной будет предоставлен в связи с Днем независимости.

Всего август насчитывает 31 календарный день: из них 20 дней будут рабочими, а 10 — приходятся на субботу и воскресенье (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа).

Ранее сообщалось, что с момента введения карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, люди начали работать в среднем на 48 минут дольше.